FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1

HC7B XFRA BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS.