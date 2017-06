Die lange Phase der Konsolidierung beim Nasdaq Biotech Index seit dem Hoch im Jahr 2015 scheint ein Ende gefunden zu haben. Am gestrigen Mittwoch ist dem Index der große Ausbruch gelungen. Bereits am Dienstag konnte er auf ein neues 52-Wochen-Hoch steigen, bevor er gestern mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent förmlich nach oben durchgestartet ist. Die Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech kann davon überproportional stark profitieren. Der Großteil des Portfolios der Schweizer besteht aus US-Werten (87 Prozent per 31. März 2017). Zudem konnten die Schwergewichte des Portfolios am Mittwoch besonders starken zulegen: Die größte Position Incyte gewann 7,6 Prozent und Celgene 5,2 Prozent. Celgene befindet sich, nachdem das Papier zuletzt eine wahre Rallye hingelegt hat, sogar kurz vor einem neuen Rekordhoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...