Klartext: Innogy und Nordex

finde ich klasse, wenn ein Unternehmen damit Gewinne macht, dass es nützliche Dienste für die Menschheit leistet.

Chart Innogy Aktie

Quelle: tradingview.com

So geschehen gerade bei Innogy. Die haben im und am Ijsselmeer (küstennah und auf dem Deich) alte Windenergie-Anlagen ersetzen lassen, die teilweise in den 1980ern errichtet worden waren. Damals gehörten sie zu den fortschrittlichsten - heute jedoch liefern die neuen Windenergie-Anlagen des Herstellers Enercon, die Innogy dort installieren ließ, ein Vielfaches an Ertrag. Das lässt sich genau beziffern:

Innogy: Strom für 80.000 Haushalte?

Die alten 50 Anlagen brachten zusammen 15 Megawatt Leistung (= installierte Gesamtkapazität). Die neuen 12 Anlagen, die Innogy hat installieren lassen, bringen es auf eine Leistung von 7,5 Megawatt - pro Stück. Insgesamt errechnet sich dadurch eine installierte Gesamtkapazität von 12 * 7,5 = 90 Megawatt. Also mit deutlich weniger (allerdings größeren) Windenergie-Anlagen trotzdem erheblich mehr Energie produzieren. Das finde ich eine feine Sache, da so der Ertrag gesteigert wird, ohne neue Flächen für die Windenergie bereitstellen zu können.

Ich kann das nachvollziehen, wenn ein Landwirt in Holstein nicht direkt neben seinem Hof einen Windpark haben will (an dem er/sieh nicht beteiligt ist). Warum dann also nicht bereits bestehende Windenergie-Anlagen "aufpimpen", upgraden, aufrüsten - dies wird in der Branche mit dem alt-germanischen Begriff "Repowering" bezeichnet.

Rechnerisch gesehen können die neuen 12 Windenergie-Anlagen laut Innogy 80.000 Haushalte mit Strom versorgen. Das Investitionsvolumen von Innogy lag laut Firmenangaben bei rund 150 Mio. Euro. Wenn Innogy nicht zum Börsengang quasi als "Mitgift" von RWE so hohe Schulden mitbekommen hätte, würde mir die Aktie wahrscheinlich ganz gut gefallen. Diese Schuldenlast schreckt mich allerdings ab.

Dann der Blick auf Nordex:

Ebenfalls im Bereich Windenergie ist bekanntlich Nordex tätig - doch während Innogy Windenergie zur Herstellung von Strom nutzt und diesen verkauft, ist Nordex in der Herstellung der Windenergie-Anlagen tätig. Damit ist Nordex naturgemäß immer wieder von neuen Aufträgen abhängig, während Innogy Cash Flow aus bestehenden Anlagen ziehen kann. Beides kann sich auszahlen. Doch Nordex hatte mit äußerst schwachem Auftragseingang im ersten Quartal dafür gesorgt, dass der Kurs seitdem nicht wieder auf die Beine gekommen ist. Dabei sah es zuletzt = Juni gar nicht so schlecht aus in Bezug auf neue Aufträge:

Nordex: Die Auftragslage im Blick

Mitte des Monats konnte Nordex neue Aufträge in Frankreich erhalten. Es geht dabei laut Nordex um 13 Anlagen, die ein Volumen von insgesamt 36 Megawatt haben (also nicht so hohe Leistung wie die von Innogy im Ijsselmeer in Betrieb genommenen Anlagen mit 7,5 Megawatt Leistung pro Stück). Aber das überzeugte die Marktteilnehmer(innen) nicht - der Kurs der Nordex-Aktie drehte nicht gen Norden, im Gegenteil. Das könnte einerseits eine Übertreibung nach unten sein. Andererseits kann es auch sein, dass die schwache Auftragslage im ersten Quartal kein "Ausrutscher" war - sondern ein neuer Trend für 2017. Da es die Zahlen zum zweiten Quartal von Nordex planmäßig erst Anfang August geben wird, gibt es darauf derzeit keine klare Antwort.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Nicht, wer wenig hat, sondern wer viel wünscht, ist arm." - Seneca

