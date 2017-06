Gestoppte bzw. gedrehte Serien: McDonalds -0,22% auf 153,73, davor 6 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 148,47 auf 154,07), WireCard -0,63% auf 60,1, davor 6 Tage im Plus (5,27% Zuwachs von 57,45 auf 60,48), Deutsche Boerse -1,78% auf 95,91, davor 6 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 91,98 auf 97,65), Walt Disney +0,83% auf 104,8, davor 6 Tage im Minus (-2,9% Verlust von 107,04 auf 103,94), Fabasoft -0,84% auf 10,68, davor 4 Tage im Plus (10,93% Zuwachs von 9,71 auf 10,77), KTM Industries 0% auf 4,8, davor 4 Tage im Plus (2,13% Zuwachs von 4,7 auf 4,8), LEG Immobilien -0,77% auf 85,13, davor 4 Tage im Plus (2,19% Zuwachs von 83,95 auf 85,79), Coca-Cola HBC -1% auf 26,894, davor 4 Tage im Plus (4,71% Zuwachs von 25,94 auf 27,17), Goldbarren (250g, philoro) +0,11% auf 9068, davor 4 Tage im...

Den vollständigen Artikel lesen ...