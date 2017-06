Der andauernde Ölpreisverfall hat die europäischen Börsen auch am Mittwoch belastet. Der Ölsektor verlor europaweit weitere 0,2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Sektor bereits 9 Prozent an Wert verloren, während es etwa für den DAX um fast 12 Prozent nach oben ging. Analysten rechnen nicht mit einer zügigen Erholung des Ölpreises. Neben Überkapazitäten belasten hohe Lagerbestände. Stärkster Sektor waren Basic Resources mit plus 0,8 Prozent. Thyssenkrupp und Arcelormittal stiegen mit dem europäischen Stahlsektor um je 2,1 Prozent. Der ATX gewann 0,4%. Gekauft wurden Lenzing (+3,0 Prozent), Immofinanz (+2,3 Prozent) und OMV (+1,6 Prozent). Hatten stabilisierende Ölpreise zunächst für Rückendeckung...

