Die Bullen lassen bei der Aktie des vor allem für die Automobilindustrie produzierenden Anlagenbauers Dürr wahrlich nichts anbrennen. Der mittelfristige Trendkanal wurde längst nach oben verlassen und ein Pullback an dessen obere Begrenzung bestätigte diesen Ausbruch in der vergangenen Woche. Gestern nahm die Aufwärtsbewegung noch deutlich an Tempo zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...