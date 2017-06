Liebe Trader,

Noch im November 2015 reichten die Verlaufshochs bis auf ein Niveau von 64,49 Euro, bevor die Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer in einen mittelfristigen Abwärtstrend einschwenkte und bis Dezember 2016 auf ein Verlaufstief von 34,25 Euro zurücksetze. Von dort aus startete eine erneute Erholungsbewegung auf 58,59 Euro, wurde jedoch vor knapp zwei Wochen mit einem eindeutigen Trendbruch des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals beendet, womit sich die Aktie nun einmal mehr in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase befindet und genügend Raum für ein Short-Investment bietet. Die Minimalziele lassen sich am 38,2 % Fibonacci-Retracement ausmachen und können kurzfristig hervorragend über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden.

Short-Chance:

Die andauernde Abwärtsbewegung reichte im gestrigen Handel sogar bis unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis abwärts, wodurch nun weitere Abgaben auf die markante Horizontalunterstützung am 38,2 % Fibonacci-Retracement um 49,30 Euro zu favorisieren sind. Sollten die Notierungen nachhaltig sogar unter den Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 48,49 Euro zurückfallen, so muss mit einem Test der Marke von grob 44,50 Euro gerechnet werden - spätestens an dieser Stelle dürfte jedoch eine deutliche Gegenbewegung der Käufer starten. Die Verlustbegrenzung für ein direktes Short-Engagement ist zunächst nicht tiefer als das Niveau von 55,50 Euro anzusetzen, falls die Aktie unerwartet wieder zur Oberseite abdrehen sollte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 53,59 Euro

Kursziel: 49,30 / 48,49 Euro

Stopp: > 55,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,91 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Ströer SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 53,59 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

