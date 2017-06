Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Steuereinnahmen legen auch im Mai zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai erneut gestiegen, allerdings mit deutlich geringerem Tempo als zuvor. Wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab, nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 Prozent zu. "Während die Lohnsteuer weiterhin hohe Zuwächse verbuchen konnte, waren im aufkommensschwachen Veranlagungsmonat Mai bei der veranlagten Einkommensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer im direkten Vorjahresvergleich Rückgänge zu verzeichnen", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht.

Macron will mit Deutschland Neuanfang für Europa schaffen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit Deutschland einen Neuanfang für Europa wagen und eine neue "Allianz des Vertrauens" schaffen. "Ich wünschte mir, wir würden zum Geist der Kooperation zurückkehren, wie er einst zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl herrschte", sagte Macron im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und anderen europäischen Zeitungen. Sonst drohe der EU der Zerfall. "Die Frage ist: Wird Europa seine Grundwerte verteidigen, die es über Jahrzehnte in aller Welt verbreitet hat - oder weicht es zurück angesichts des Erstarkens illiberaler Demokratien und autoritärer Regime?"

Macron stellt in turbulenter Regierungsumbildung neues Kabinett zusammen

In einer turbulenten Regierungsumbildung hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ein neues Kabinett zusammengestellt. Die Spitzenbeamtin und bisherige Bahnmanagerin Florence Parly wird neue französische Verteidigungsministerin, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Ernannt wurden auch eine neue Justizministerin und eine neue Europaministerin. Die Regierungsumbildung fiel wegen des Rücktritts von drei Ministern der mit Macron verbündeten Zentrumspartei MoDem größer aus als zunächst geplant.

Iwata sieht derzeit keine Notwendigkeit für Zinserhöhungen

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kikuo Iwata, hat Forderungen nach baldigen Zinserhöhungen zurückgewiesen. Investoren sorgen sich, Japans Notenbank könne von anderen wichtigen Notenbanken abgehängt werden. "Ich glaube ganz und gar nicht, dass es an der Zeit ist", mit der Verringerung der akkommodierenden Geldpolitik zu beginnen, indem die Zinsen gesenkt würden, sagte Iwata in einer Rede vor Geschäftsleuten in der nördlichen Präfektur Aomori.

IS sprengt symbolträchtiges Minarett in Mossul

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat das symbolträchtige schiefe Minarett in der umkämpften Stadt Mossul im Irak gesprengt. Das teilte die irakische Armee am Mittwochabend mit. In der dazugehörigen Al-Nuri-Moschee hatte IS-Anführer und Chefterrorist Abu Bakr al-Bagdadi 2014 das "Kalifat" der Dschihadisten ausgerufen.

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

Frankreich/Geschäftsklima Juni 108 (Mai: 109)

Frankreich/Geschäftsklima Juni PROGNOSE: 109

