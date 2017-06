Die Aktie von Aurelius notiert heute deutlich im Minus und rutscht wieder unter die 50-Euro-Marke, was ist passiert? Aurelius-Anleger müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn ihr Investment notiert heute "ex-Dividende", also um den Dividenden-Abschlag in höhe von 4 Euro je Aktie bereinigt. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch entspricht das einer Dividendenrendite von...

Den vollständigen Artikel lesen ...