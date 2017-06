Aschheim (München)/Chennai (ots) - Wirecard setzt die Expansion in Indien weiter fort: Durch eine Partnerschaft mit Weizmann Forex betritt der Zahlungsexperte jetzt den größten internationalen Remittance-Markt der Welt. Weizmann Forex Ltd. ist einer der weitverbreitetsten Vertriebspartner von Western Union in Indien. Durch die Unterzeichnung eines Abkommens mit Weizmann Forex, bietet Wirecard ab jetzt einen Service zum leichten und sicheren Geldtransfer in Indien an.



Der Service soll an Tausenden von Standorten in allen Großstädten und Bezirken Indiens eingeführt werden. Diese Standorte gehören zum sogenannten SmartShop Agenten-Netzwerk von Wirecard in Indien. Dieses Netzwerk umfasst 150.000 SmartShops, die Zugang bieten zu erschwinglichen Finanzdienstleistungen und Einzelhandels-gestützten Internet-Lösungen für Menschen, die weder Internetzugang noch Smartphone oder Bankkonten haben.



Indiens digitaler Zahlungsmarkt wird sich voraussichtlich bis 2020 mehr als verdoppeln und rund USD 470 Mrd. erreichen. Damit ist Indien auch der weltweit größte Markt für Remittance Services: Schätzungen der Weltbank zufolge wurden 2016 USD 62,7 Mrd. nach Indien gesendet. Durch das SmartShop-Netzwerk werden Menschen selbst in ländlichen Regionen Indiens in der Lage sein, Geldtransfers schnell und zuverlässig von Western Union zu empfangen, und zwar in Echtzeit. Bei den Standorten, an denen Wirecard künftig die Geldtransfer-Dienstleistungen von Western Union anbieten wird, handelt es sich neben den SmartShops hauptsächlich um Reisebüros, Devisenhändler und Geschäfte, die derzeit noch auf Inlandsüberweisungen ausgerichtet sind.



Georg von Waldenfels, Executive Vice President, Consumer Solutions und Geschäftsführer von Wirecard in Indien, sagt: "Internationale Überweisungen stellen einen wichtigen Baustein von Wirecards Agenten-Strategie in Indien dar, da sie den Service vor Ort erheblich erweitern. Indem wir unser großes Netzwerk um weitere Produkte bereichern, kommen wir den Bedürfnissen der Verbraucher in diesem pulsierenden Land noch näher."



"Wir wollen neue Erfolgsdimensionen erreichen, indem wir beständige Kundenzufriedenheit im Geldtransferbereich bieten. Durch die Partnerschaft mit Wirecard sind wir in der Lage, mehr Menschen in ganz Indien Zugang zu einem Service zu bieten, durch den sie Geldüberweisungen bequem und schnell empfangen können," so Chetan Mehra, Vice Chairman bei Weizmann Forex.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Weizmann Forex Limited:



Weizmann Forex Limited gehört zur Weizmann Group (INR 60 Mrd.) und ist eine an der Börse Bombay und der nationalen Börse (National Stock Exchange of India) gehandelte Aktiengesellschaft. Weizmann Group hat ein diversifiziertes Portfolio, das auf Devisen, In- und Auslandsüberweisungen, Zahlungslösungen für den Im- und Export, Touren und Reisen, Textilverarbeitung und -export und Erzeugung von erneuerbarer Energie ausgerichtet ist. Das Unternehmen hat 30 Jahre Geschäftserfahrung. Als RBI-zertifizierter Händler (Kategorie II) mit einem starken Netzwerk aus über 200 Zweigstellen, mehr als 54.000 Kunden-Touchpoints in ganz Indien und starken Vertreterpartnerschaften für eingehende Auslandszahlungen ist Weizmann Forex exponentiell gewachsen und zählt heute zu den führenden Akteuren auf dem Devisen- und Überweisungsmarkt.



