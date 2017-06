Sixt SE: Wechsel beim Aufsichtsratsvorsitz der Sixt SE: Friedrich Joussen folgt auf Prof. Dr. Gunter Thielen

Wechsel beim Aufsichtsratsvorsitz der Sixt SE: Friedrich Joussen folgt auf Prof. Dr. Gunter Thielen

Pullach, 22. Juni 2017 - Die Sixt SE stellt an der Spitze des Aufsichtsrats die Weichen für die Zukunft: Prof. Dr. Gunter Thielen (74), seit 2008 Mitglied des Gremiums und dessen Vorsitzender, ist auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Er möchte sich mit Erreichen seines 75. Lebensjahres künftig stärker auf seine vielfältigen weiteren Aufgaben und Verpflichtungen konzentrieren. Als Nachfolger wurde Herr Friedrich ("Fritz") Joussen (54), Vorstandsvorsitzender der TUI AG, in das Kontrollgremium entsandt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wählte Herrn Joussen zum neuen Vorsitzenden.

Fritz Joussen wurde 2013 Vorstandsvorsitzender der TUI AG. Unter seiner Führung wurde aus dem Mutterkonzern TUI AG und der früheren britischen Touristik-Tochter TUI Travel PLC die neue TUI Group mit Sitz in Hannover/Berlin geformt. Es entstand so der weltweit führende integrierte Touristikkonzern mit Hotels, Kreuzfahrt-Reedereien, sechs europäischen Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern. TUI ist in mehr als 100 Länder der Welt aktiv. Vor seinem Wechsel in die Touristik war Joussen mehr als 20 Jahre in leitenden Positionen im In- und Ausland für Mannesmann/Vodafone tätig gewesen, zuletzt von 2005 bis 2012 als Vorsitzender der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland. Der gebürtige Duisburger studierte in Aachen Elektrotechnik.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "In der Amtszeit von Prof. Dr. Thielen als Aufsichtsratsvorsitzender hat unser Unternehmen ein starkes Wachstum verzeichnet und das Vorsteuerergebnis um mehr als 150 Prozent erhöht. Zu dieser Erfolgsgeschichte hat er einen erheblichen Beitrag geleistet. Sixt verdankt Prof. Dr. Thielen viel. Es ist mir ein großes Anliegen, ihm für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen neun Jahren herzlich zu danken. Sein Nachfolger Fritz Joussen ist ein anerkannter Innovations- und Digitalisierungsexperte. Seine Erfahrungen in multinationalen Managements und in der Transformation von Unternehmen, Marken und Branchen sind ein Gewinn für Sixt. Nicht zuletzt mit Blick auf den rasanten Wandel der Mobilitätsmärkte und die wachsende Bedeutung des Tourismusgeschäfts für unser Unternehmen wird er seine vielfältigen Erfahrungen wertsteigernd einbringen."

Fritz Joussen: "Sixt ist ein Musterbeispiel für ein dynamisch wachsendes Unternehmen, mit starker Marke und klarem Profil. Die Dynamik ist im klassischen Geschäft ebenso sichtbar wie bei der Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte und bei digitalen Services. Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Aufsichtsrat und werde alles daran setzen, dass sich die Erfolgsgeschichte von Sixt fortsetzt."

Über Sixt: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd.

Euro (2016). www.sixt.de

