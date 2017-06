Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-22 / 09:21 - Hauptversammlung wählt mit Dr. Thomas Tochtermann und Otmar Debald zwei erfahrene Manager als Anteilseignervertreter in das Gremium - Dr. Tochtermann wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender *Hamburg, 22. Juni 2017* - Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der TOM TAILOR Holding SE, die am 31. Mai 2017 in Hamburg stattfand, hat alle Beschlussvorschläge mit großer Zustimmung angenommen und mit Dr. Thomas Tochtermann (57) und Otmar Debald (62) zwei neue Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. In der darauf folgenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Dr. Thomas Tochtermann zum Vorsitzenden des Gremiums bestellt. "Wir freuen uns sehr auf die umfangreiche Branchen- und Führungserfahrung unserer neuen Aufsichtsratsmitglieder und die Impulse, die sie in das Gremium einbringen werden", sagt Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding SE. "Während Herr Dr. Tochtermann als ausgewiesener Experte für Transformationsprozesse in Modeunternehmen bei der Neuausrichtung der TOM TAILOR GROUP eine wertvolle Unterstützung sein wird, bereichert Herr Debald das Gremium insbesondere mit seiner langjährigen Finanzexpertise." Mit Dr. Thomas Tochtermann gewinnt die TOM TAILOR GROUP einen international erfahrenen Manager mit langjähriger Expertise im Mode- und Lifestyle-Sektor. Er blickt auf eine dreißigjährige Beratertätigkeit bei McKinsey & Company mit Schwerpunkt auf den Markenbereich sowie die Mode- und Konsumgüterbranche zurück. Zudem verfügt er über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Marketing, Organisation und Vertrieb, die er künftig in seiner Aufsichtsratstätigkeit für die TOM TAILOR GROUP einsetzen wird. Seit Juni 2014 arbeitet Dr. Tochtermann als unabhängiger Berater und Aufsichtsratsmitglied für internationale Konsumgüter- und Modeunternehmen sowie internationale Institutionen. Dr. Tochtermann folgt auf Jerome Griffith, der wie auch der bisherige stellvertretende Vorsitzende Thomas SchlytterHenrichsen auf eigenen Wunsch aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist. Vorstand und Aufsichtsrat danken beiden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und ihre Unterstützung bei der Neuausrichtung der TOM TAILOR GROUP. Neue stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats ist die Arbeitnehmervertreterin Barbara Pfeiffer. Darüber hinaus wurde der Finanzexperte Otmar Debald als weiterer Aktionärsvertreter neu in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt. Der studierte Volkswirt war über 30 Jahre in verschiedenen Positionen für den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble tätig - zuletzt als Geschäftsführer Finanzen in Deutschland mit zusätzlicher Verantwortung für die Bereiche Logistik und Customer Service der DACH-Region. Seit 2013 ist er Senior Advisor der Corfina AG und seit 2015 Gründer und Geschäftsführer der PP Picture Partners GmbH. Zudem wurden Yun (Joann) Cheng und Dr. Junyang (Jenny) Shao, die seit September 2016 beziehungsweise Februar 2017 als Anteilseignervertreter für den Großaktionär Fosun International Ltd. dem Aufsichtsrat der TOM TAILOR GROUP angehören, von der Hauptversammlung in ihren Positionen bestätigt. Frau Cheng (41) ist seit 2016 als Finanzvorstand für den China Momentum Fonds tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzsektor, darunter unter anderem als Finanzvorstand der DJI Innovation und der Allyes Gruppe sowie als leitendes Mitglied der Revisionsabteilung von KPMG. Dr. Shao (36) ist seit 2016 Senior Director der Fosun Group in Frankfurt. Zuvor war sie bei Acxit Capital Partners, PricewaterhouseCoopers sowie für die Universität Wiesbaden im Bereich Wirtschaft und Recht tätig. Fünfter Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat ist Andreas Karpenstein, der nicht zur Wahl stand. Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Mai 2017 die nach der Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) erstmals in den Aufsichtsrat zu wählenden fünf Arbeitnehmervertreter bestellt. Damit setzt sich der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding SE wie folgt zusammen: Dr. Thomas Tochtermann (Vorsitzender), Barbara Pfeiffer (Stellvetretende Vorsitzende), Stefanie Branahl, Yun (Joann) Cheng, Otmar Debald, Andreas Karpenstein, Oliver Kerinnes, Dr. Junyang (Jenny) Shao, Sven Terpe, Kitty Cleijne-Wouters. *Über die TOM TAILOR GROUP* Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Zum 31. März 2017 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent. BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 56 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. 