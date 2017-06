MERCK KGAA

Liebe Trader,

Noch Mitte Mai schien in dem Wertpapier von Merck ein nachhaltiger Ausbruch über die Hürde bestehend aus den Jahreshochs aus 2015 bei 111,85 Euro möglich, allen voran weil das Wertpapier kurzfristig ein Hoch bei 115,20 Euro markieren konnte. Kurz darauf fielen die Notierungen jedoch wieder deutlich in sich zusammen und setzten zeitweise sogar unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf 104,20 Euro im gleichen Monat zurück. Nur wenig später stellte sich eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsphase ein, die ein grobes Verlaufshoch bei 110,00 Euro hervorgebracht hat, an dieses Niveau hat sich das Wertpapier von Merck in den letzten Handelstagen aber wieder herangetastet und könnte nun einen Ausbruch darüber versuchen zu vollziehen. Genau auf dieses Szenario können kurzfristig orientierte Anleger nun setzen und mittels entsprechender Long-Positionen von einem potentiellen Kursanstieg zurück an die Jahreshochs profitieren.

Long-Chance:

Obwohl die Aktie von Merck im gestrigen Handelsverlauf nur mit einem kleinen Plus aufwarten konnte, können Anleger schon jetzt spekulativ auf eine zweite Kaufwelle bis glatt 115,20 Euro setzen. Bei anhaltender Kursstärke könnte das Papier von Merck sogar bis glatt 120,00 Euro weiter aufwärts laufen, wodurch auch die Rendite-Chance entsprechend höher ausfällt. Abgesichert sollte eine Investition jedoch noch knapp unterhalb der 50-Tage Durchschnittslinie bei derzeit 106,93 Euro, was zudem ein hervorragendes CRV (Chancen-Risiko-Verhältnis) ergibt. Erst darunter dürften sich wieder sukzessive Abgaben einstellen und anschließend in den Unterstützungsbereich von rund 100,00 Euro abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 109,00 Euro

Kursziel: 115,20 / 120,00 Euro

Stopp: < 106,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,10 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Merck KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 109,00 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

