"Telefónica betreibt die digitale Transformation in globalem Maßstab mit einem Schwerpunkt auf IoT-Innovation. Wir freuen uns, Teil des Ökosystems von Telefónica-Partnern zu werden, da die Notwendigkeit smarter Telekommunikation zwischen Betriebsvermögen und Maschinen für Unternehmen weltweit immer entscheidender wird", sagte Philip Micallef, General Manager M2M von NetComm Wireless.



Sowohl Telefónica als auch NetComm Wireless haben beträchtliche Anerkennung für IoT-Innovation erfahren. So erhielt NetComm Wireless mit dem IoT Innovator ACOMMS Award die höchste Auszeichnung für IoT-Innovation der australischen Kommunikationsbranche, während Telefónica im dritten Folgejahr im Quadrant der "Anführer" der im Oktober 2016 veröffentlichten Studie "Magic Quadrant for Managed Machine-to-Machine Services, Worldwide" des unabhängigen Analyseunternehmens Gartner Inc. erscheint.



Im Rahmen des Abkommens wird NetComm Wireless eine Produktpalette von 3G/4G M2M/IoT-Geräten liefern, darunter einen 4G M2M-Router (NTC-140), eine 3G M2M-Routerserie (NTC-6200) und ein serielles 3G-Modem (NTC-3000).



Informationen zu Telefónica



Telefónica ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung und Kundenzahl mit einem flächendeckenden Angebot, dessen Anschlussqualität mittels erstklassiger Fest-, Mobil- und Breitbandnetze sichergestellt wird. Als wachsendes Unternehmen rühmt es sich damit, aufgrund seiner Unternehmenswerte und des öffentlichen Auftretens als Verfechter von Kundeninteressen eine andere Nutzererfahrung zu bieten.



Das Unternehmen hat in 21 Ländern eine bedeutende Stellung und verfügt weltweit über 349 Millionen Zugriffspunkte. Stark vertreten ist Telefónica in Spanien, Europa und Lateinamerika, wo das Unternehmen einen wesentlichen Anteil seiner Wachstumsstrategie konzentriert.



Telefónica IoT ist das globale Geschäftsfeld, in dem für sämtliche Branchensegmente IoT-Lösungen entwickelt und umgesetzt werden. Es bietet den Kunden auf der ganzen Welt umfassende End-to-End-Lösungen mit erstklassiger Konnektivität, die durch Roaming-Abkommen und Partnerschaften auch in Regionen außerhalb der Unternehmenspräsenz verfügbar sind. Schwerpunkt von Telefónica IoT sind Smart Mobility, Smart Retail und Smart Energy.



Für weitere Informationen über den IoT-Geschäftsbereich von Telefónica besuchen Sie iot.telefonica.com (https://iot.telefonica.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @telefonica (https://twitter.com/TelefonicaIoT) IoT und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/telefonicaiot).



Informationen zu NetComm Wireless



NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwickler von drahtlosem Festnetz-Breitband, drahlosem M2M/Industrial-IoT sowie Glasfaser- und Kabel-Anschlusstechnologien zu einem Verteilerpunkt (Fibre and Cable to the distribution point; FTTdp / CTTdp) zur Förderung der zunehmenden weltweiten Vernetzung. Unsere Listen.Innovate.Solve-Methode unterstützt die spezifischen Anforderungen von Telekommunikationsdienstleistern, Kernnetzbetreibern, Systemintegratoren, Behörden und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt. Seit mehr als 35 Jahren konzipiert NetComm Wireless neue Generationen von weltweit führenden Datenübertragungsprodukten und ist heutzutage weltweit anerkannt als Innovator auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie. NetComm Wireless hat seinen Unternehmenssitz in Sydney (Australien) und Büros in den USA, Europa/UK, Neuseeland und Japan.



Für weitere Informationen über NetComm Wireless besuchen Sie: www.netcommwireless.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @NetCommWireless und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/43013/).



