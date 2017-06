SCHAFFHAUSEN, SCHWEIZ und HATFIELD, UK (ots) -



Ewopharma, eine pharmazeutische Marketing- und

Vertriebsorganisation, und Eisai Co., Ltd. (TYO: 4523), ein weltweit

führendes, in Forschung und Entwicklung tätiges Pharmaunternehmen,

freuen sich bekannt zu geben, dass Ewopharma am 1. April 2017 die

Rechte zur Vermarktung mehrerer Eisai Produkte in elf Ländern in

Mittel- und Osteuropa erworben hat.



Ewopharma wird das Präparat Halaven® (Eribulin Mesylat) in neun

Ländern innerhalb der Europäischen Union (Polen, Rumänien, Ungarn,

Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Litauen, Lettland und Estland) sowie

in zwei Ländern ausserhalb der EU (Bosnien und Herzegowina sowie

Republik Serbien) vermarkten. Zudem wird Ewopharma Targretin®

(Bexarotene) in Ungarn und Polen sowie Zonegran® (Zonisamid) in

Ungarn vermarkten.



Ewopharma übernimmt die Verantwortung für Preisgestaltung,

Rückerstattung, Vermarktung und Vertrieb. Eisai liefert die Produkte

und stellt ausserdem wissenschaftliche Produktschulung und

-unterstützung zu allen relevanten Marken zur Verfügung.



"Eisai ist ein forschendes Pharmaunternehmen mit globalem Fokus

auf die Bereiche Neurologie und Onkologie", sagte Gary Hendler,

Chairman & CEO von Eisai EMEA. "Wir engagieren uns für die Entdeckung

und Entwicklung innovativer Medikamente für Patienten mit Krankheiten

mit hohem medizinischen Bedarf. Unsere Partnerschaft mit Ewopharma

wird dazu beitragen, diesen Patienten dringend nötige, neue

Behandlungsmöglichkeiten zugänglich zu machen."



"Eisai ist eine renommierte Organisation mit einem

Produkteportfolio, das mit unserer Unternehmens-entwicklungsstrategie

und unserer Absicht, neue, innovative Behandlungen nach Mittel- und

Osteuropa zu bringen, übereinstimmt", ergänzt Reto Schaberl, Leiter

Business Development, Ewopharma AG. "Eisais Fokus auf langfristige

und nachhaltige Handelspartnerschaften passt zu unserer eigenen

Kultur. Wir sind daher sehr froh, mit Eisai zusammen zu arbeiten und

damit unseren Patienten Zugang zu Halaven, Targretin und Zonegran zu

verschaffen. Wir freuen uns auf eine spannende und fruchtbare

Kooperation".



Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für Eisais Bereitschaft, neue

gemeinsame Wege zu gehen und unterstreicht das Engagement der Firma

für innovative Lösungen in den Bereichen Prävention, Heilung und

Pflege der Menschen weltweit.



Über Eisai Co., Ltd.



Eisai Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Forschungs- und

Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Japan. Eisai stellt die Patienten

und deren Familien in den Mittelpunkt und ist stets bestrebt,

Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Eisais

«Human Health Care Philosophie» wird von Eisais über 10'000

Mitarbeitern, die in den Beriechen Forschung und Entwicklung,

Produktion und Marketing tätig sind, durch die Bereitstellung

innovativer Medikamente in zahlreichen therapeutischen Bereichen mit

hohem medizinischen Bedarf, einschliesslich der Onkologie und

Neurologie, in die Praxis umgesetzt. Eisais Mission erstreckt sich

auf Patienten auf der ganzen Welt; insbesondere auch in Entwicklungs-

und Schwellenländern. Durch Investitionen in und Teilnahme an

partnerschaftlichen Initiativen wird der Zugang zu Medikamenten

verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter www.eisai.com.



Über Ewopharma AG



Ewopharma AG mit Hauptsitz in Schaffhausen (Schweiz) ist der

innovative Partner für die Vermarktung von ethischen Pharmazeutika

und Konsumgüterprodukten in Mittel- und Osteuropa. Mit über 50 Jahren

Präsenz in der Region verfügt Ewopharma über umfangreiche

Marktkenntnisse und geniesst eine privilegierte Position in der

Region. Ewopharma deckt alle regulatorischen und kommerziellen

Aspekte von Marktzugang und -entwicklung ab. Weitere Informationen

finden Sie unter www.ewopharma.com.



HALAVEN® (Eribulin mesylat)



Eribulin ist der erste Wirkstoff in der Halichondrin-Klasse von

Mikrotubuli-Dynamik-Inhibitoren mit einem neuartigen Wirkmechanismus.

Strukturell ist Eribulin eine vereinfachte und synthetisch

hergestellte Version von Halichondrin B, einem natürlichen, aus dem

marinen Schwamm Halichondria okadai isolierten Produkt. Man geht

davon aus, dass Eribulin die Wachstumsphase der Mikrotubuli hemmt und

dadurch die Zellteilung verhindert. In der EU ist Eribulin zur

Behandlung von Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder

metastasierendem Brustkrebs indiziert, welche mindestens schon eine

Chemotherapie für fortgeschrittenen Krebs erhalten haben. Vorherige

Therapien sollten, sofern für den Patienten möglich, ein Anthrazyklin

und ein Taxan, entweder in der adjuvanten oder metastatischen

Einstellung, enthalten haben. Eribulin ist in der EU auch für die

Behandlung von erwachsenen Patienten indiziert, welche an nicht

operierbarem Liposarkom leiden, das sich in fortgeschrittenem oder

metastasierendem Stadium befindet, und welche vorhergehend eine

Anthrazyklin enthaltende Therapie erhalten haben. (1)



ZONEGRAN® (Zonisamid)



Zonisamid wird als Monotherapie bei der Behandlung von fokalen

epileptischen Anfällen mit oder ohne sekundärer Generalisierung bei

Erwachsenen mit neu diagnostizierter Epilepsie verwendet. Zudem ist

es als Zusatztherapie bei der Behandlung von fokalen Anfällen mit

oder ohne sekundärer Generalisierung bei Erwachsenen, Jugendlichen

und Kindern ab sechs Jahren indiziert. (2)



TARGRETIN® (Bexarotin)



Targretin ist für die Behandlung von Hautmanifestationen von

fortgeschrittenem kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) bei erwachsenen

Patienten indiziert, die auf mindestens eine systemische Behandlung

nicht angesprochen haben. (3)



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Reto Schaberl, Leiter Business Development, Ewopharma AG

Tel. +41 52 633 09 91 r.schaberl@ewopharma.com



Helena Symeou, Senior Communications Manager EMEA, Eisai Co., Ltd.

Tel. +447507 309895 Helena_Symeou@eisai.net