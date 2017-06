Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag ganz unter dem Einfluss positiver Daten. Eine Erholung der Schweizer Uhrenexporte im Mai hievt die Aktien der beiden prominenten Hersteller nach oben, ebenso wie aktuelle Studiendaten den Papieren von Novartis deutlich Schwung verleihen. Damit schüttelt der Leitindex SMI auch die etwas durchmischten Vorgaben aus Übersee erfolgreich ab.

Nicht zuletzt der Rückgang der Ölpreise hatte den zuletzt starken Lauf der Börsen hierzulande und auch in den USA zur Wochenmitte vorübergehend unterbrochen. Meldungen über einen Anstieg der Fördermenge an Rohöl in den USA hatten stark belastet und den Preis für Brent-Öl erstmals seit vergangenen November unter die Marke von 45 USD gedrückt. Marktteilnehmer blieben vor diesem Hintergrund zunächst vorsichtig, heisst es aus dem Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis 09.30 Uhr um 0,35% auf 9'017,20 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,09% auf 1'423,07 Zähler hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29% auf 10'263,79 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 17 im Minus, zwölf im Plus und Adecco sind unverändert.

Die mit Abstand grössten Gewinne unter den Blue Chips verzeichnen im frühen Handel die Aktien von Novartis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...