Die SANHA GmbH & Co. KG hat auf ihrer Webseite ein FAQ zur geplanten Verlängerung der Anleihen-Laufzeit eingestellt, um so die wichtigsten Fragen von SANHA-Anleihegläubigern, die auch die Anleihen Finder Redaktion erreicht haben, zu beantworten. Die SANHA-Anleihe notiert aktuell bei 67 Prozent und somit gut zehn Prozentpunkte unter dem Niveau vor der Veröffentlichung der Verlängerungspläne.

Unterdessen hat die Creditreform Rating AG das Unternehmensrating der SANHA GmbH & Co. KG von "B-" auf "C" (watch) herabgestuft. Grund für das Downgrade ist die Pressemitteilung des Unternehmens vom 19.06.2017, in der die Pläne zu Laufzeitverlängerung der Anleihe 2013/18 (WKN A1TNA7) ankündigt wurden. Über die Pläne soll eine Gläubigerabstimmungen ohne Versammlung im Zeitraum vom 25.07.2017 bis 31.07.2017 entscheiden.

Erklärung von SANHA (FAQ)

Hier finden Sie die Frequently Asked Questions, kurz FAQ, zur Prolongation der Anleihe, die SANHA auf der Unternehmenswebseite veröffentlich hat (Quelle: SANHA-Webseite).

1. Was ist unter einer Anleihe-Prolongation zu verstehen?

Unter einer Anleihe-Prolongation ist die Verlängerung der Laufzeit einer Schuldverschreibung zu verstehen. Dafür ist eine Änderung der Anleihebedingungen notwendig, die von den Anleihegläubigern zu beschließen ist. Für die Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co KG ist eine Verlängerung ab ursprünglicher Fälligkeit im Juni 2018 um fünf Jahre bis Juni 2023 geplant.

Zusätzlich ist eine jährliche Tilgung der Anleihe in Höhe von nominal 10 % des derzeitigen Anleihevolumens (rd. 3,7 Mio. Euro) ab Dezember 2019 geplant. Die Teilrückzahlung wird quotal erfolgen, d.h. jeder Anleihegläubiger erhält jährlich für eine Anleihe mit dem Nominalwert von 1.000,- Euro eine Teilrückzahlung von 100,- Euro..

2. Was ist der Grund für die geplante Verlängerung der Anleihe?

Das SANHA Management möchte seine diversifizierte Finanzierungsstruktur erhalten und hat sich, nach Prüfung unterschiedlicher Refinanzierungsoptionen für die Unternehmensanleihe 2013/2018, für den Verbleib am Kapitalmarkt und die Prolongation entschieden. SANHA hat in den vergangenen vier Jahren rund 23 Mio. Euro in die Modernisierung der Werke, neue Fertigungstechnologien, den Ausbau der Produktpalette sowie den Vertrieb und die Prozessoptimierung investiert. Dieses Investitionsprogramm hat SANHAs Marktposition als Nr. 3 in Deutschland und Nr. 4 in Europa gegenüber den Wettbewerbern ...

