Steckborn - Die Versandapotheke Zur Rose strebt noch im Sommer an die Börse. Vor einigen Wochen hiess es noch, ein IPO sei im Laufe des Jahres geplant. Nun kann es Firmengründer und CEO Walter Oberhänsli nicht schnell genug gehen. "Die Situation ist ideal, weiter zu warten wäre sträflich", sagte er im Rahmen einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Donnerstag in Zürich. Und somit soll der Startschuss an der SIX bereits um den 6. Juli herum fallen.

Die Preisspanne für die Aktie wird auf 120-140 CHF gesetzt, was einer Marktkapitalisierung von 780-870 Mio CHF entspräche. Damit deckt sich der anvisierte IPO-Preis in etwa mit der jüngsten Kursentwicklung. Am Mittwochabend wurden die Titel im OTC-Handel zu einem Schlusskurs von 130 CHF gehandelt, heute Morgen kamen gut 2,3% auf 133 CHF hinzu.

Generell können sich Aktionäre, die sich frühzeitig über den Nebenwertehandel in die Titel eingeklinkt haben, die Hände reiben. Im vergangenen Sommer bezahlte man für einen Anteilsschein gerade einmal um die 30 CHF, vor 2 Jahren war die Aktie sogar für rund 20 CHF zu haben.

Expansion in Europa soll voran getrieben werden

Mit einem erwarteten Mittelzufluss von 200 Mio CHF (230 Mio wenn der Greenshoe vollständig ausgeübt wird), will Zur Rose die Wachstumsinitiativen beschleunigen und ...

