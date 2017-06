Die Aktie von Bayer kam an der Oberseite des Aufwärtstrends und dort an einem Widerstand an. Ein Mini Future Short auf eine fallende Bayer-Aktie könnte daher bereits auf kurze Sicht mit einer Trend-Chance von 117 Prozent überproportional von fallenden Kursen profitieren. Im Update: Bilfinger.

Charttechnisch kam die Aktie von Bayer in dieser Woche an einem Widerstand an. Die Oberseite des seit Anfang Dezember bestehenden Aufwärtstrendkanals, der aktuell zwischen 112 und 124 Euro beschrieben werden kann, verhinderte einen weiteren Anstieg der Notierungen. Somit änderte die Aktie ihre Richtung und tendierte bereits in den letzten Tagen nach unten. Dort kann sich zum einen die Unterseite des Trends als mögliche Unterstützung beweisen, doch wurde sie bislang nur einmal im April von den Notierungen markiert. Darüber hinaus könnte der Bereich um 108 Euro ein Ziel einer abgabebereiten Aktie darstellen. Dort befand sich zwischen Ende Januar und Ende April ein Widerstand. Entsprechend könnte dieser nun von der anderen Seite erneut ...

