Der Flugzeugbauer Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190) hat auf der diesjährigen Pariser Luftfahrtmesse in Le Bourget fast ein Viertel weniger Aufträge verzeichnet als auf der letzten Messe in 2015. Das Unternehmen gab am Donnerstagmorgen seine Bilanz der Messe bekannt. Kurz zuvor wurde noch ein Auftrag der iranischen Fluggesellschaft Zagros Airlines über 28 Mittelstreckenjets ...

