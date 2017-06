Nordea Asset Management: Die Finanzmärkte stehen vor der Nagelprobe

DGAP-News: Nordea Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges Nordea Asset Management: Die Finanzmärkte stehen vor der Nagelprobe 22.06.2017 / 11:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die US-Notenbanker wollen mit bekannten, aber auch unkonventionellen Mitteln ihre geldpolitischen Zügel Schritt für Schritt anziehen. Dadurch bekommen vor allem Aktien Gegenwind.

Die Aussichten für Aktien werden in den kommenden Monaten ungemütlicher. Zu dieser Einschätzung kommt Witold Bahrke, Senior-Stratege bei Nordea Asset Management, nach dem jüngsten Zinsschritt der US-Notenbank (Fed). "Denn für das zweite Halbjahr ist zu erwarten, dass die Volatilität an den Finanzmärkten steigen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Risikoanlagen weniger stabil sein werden als zuletzt." Die Leitzinsanhebung der Fed um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche ist zwar an den Märkten allgemein erwartet worden. "Auf dem Treffen der Notenbankgouverneure hat sich jedoch gezeigt, dass die Falken die Oberhand bekommen", begründet Bahrke seine Ansicht. Die Fed habe einen interessanten Einblick in ihre unkonventionellen geldpolitischen Instrumente gegeben. "Dabei hat sie deutlich erkennen lassen, dass sie einen Kurswechsel in ihrer Geldpolitik vollziehen will, was für die Finanzmärkte nach der Sommerpause erhebliche Auswirkungen haben könnte", prognostiziert Bahrke.

Die Fed hat dazu einen detaillierten Plan vorgelegt, wie sie ihre Bilanz zurückführen will. Dazu will sie anfänglich US-Staatsanleihen bis zu einem Volumen von 6 Milliarden US-Dollar pro Monat aus ihrem Bestand verkaufen. Dieser Wert soll Schritt für Schritt auf 30 Milliarden US-Dollar pro Monat angehoben werden. Derzeit entspricht die Bilanzsumme der Notenbank sagenhaften 24 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes (BIP), was vor allem auf die Anleiheankaufprogramme im Zuge der bislang ultralockeren Geldpolitik (quantitative easing) zurückzuführen ist. Zum Vergleich: Vor der Finanzkrise lag der Wert zwischen fünf und sieben Prozent des US-BIP. "Noch gibt es kein Anzeichen dafür, wann die Fed mit ihrem Vorhaben loslegen will, aber das September-Treffen des Offenmarktausschusses ist sicherlich eine gute Gelegenheit dafür", glaubt Bahrke. "Zieht die Fed ihre geldpolitischen Zügel auf diese Art wirklich an, würde das die Dollarliquidität im globalen Finanzsystem rein quantitativ reduzieren, während der traditionelle Weg in Form der bisherigen Zinserhöhungen eher den Preis der Liquidität nach oben getrieben hat", erklärt der Nordea-Experte. Seiner Einschätzung zufolge hat die Fed jedenfalls signalisiert, dass sie diesen unkonventionellen Weg ihrer Geldpolitik recht bald betreten will. "Das wird ein wichtiger Test dafür, ob die Volatilität an den Märkten im weiteren Jahresverlauf so niedrig bleiben wird, wie wir das bislang erlebt haben", glaubt der Anlagestratege.

Ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass Fed-Chefin Janet Yellen hat erkennen lassen, den zuletzt sinkenden Inflationsraten keine besondere Bedeutung beizumessen. "Dies legt nahe, dass die Fed daran festhält, ihre geldpolitischen Zügel schrittweise anzuziehen", so Bahrke. So plant die Fed weiterhin mit einem weiteren Zinsschritt in diesem und drei Schritten im kommenden Jahr. "Das Klima an den Finanzmärkten muss sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern - etwa durch stark fallende Aktienkurse und steigende langfristige Bondrenditen -, damit die Fed ihre Pläne überdenkt. Im Gegensatz dazu gehen die Akteure an den Märkten von ein bis zwei Zinsschritten bis zum Jahresende 2018 aus, so dass sich die Frage stellt, wie die Fed die Aussichten für die USA, aber auch die Weltwirtschaft einschätzt", gibt Bahrke zu bedenken. "Klar ist jedenfalls, dass die Finanzmärkte Gegenwind durch eine härtere Geldpolitik der Fed bekommen werden. Aber vielleicht ist es genau das, was die Notenbank will: ein gezielter Schuss vor den Bug, bevor sie zu einem härteren Schlag ausholen muss."

Ansprechpartner für weitere Informationen: Dirk Greiling, Edelman.ergo +49 69 271 389-68, teamnordea@edelmanergo.com

(c) Nordea Asset Management und alle zugehörigen Gesellschaften sowie mit Nordea Asset Management verbundenen Unternehmen.

Nordea Asset Management ist der funktionelle Name des Vermögensverwaltungsgeschäftes, welches von den rechtlichen Einheiten Nordea Investment Funds S.A., Nordea Funds Ltd und Nordea Investment Management AB ("rechtliche Einheiten") sowie ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen ausgeübt wird.

Dieses Dokument bietet dem Leser Informationen zu den spezifischen Expertise-Feldern von Nordea. Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument dargestellte Ansicht oder Meinung) kommt keiner Anlageberatung gleich und stellt keine Empfehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruktur oder ein Anlageinstrument zu investieren, eine Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Ein solches Angebot kann nur durch einen Verkaufsprospekt oder eine ähnliche vertragliche Vereinbarung abgegeben werden. Daher werden die in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig durch einen solchen Verkaufsprospekt oder eine solche vertragliche Vereinbarung in seiner/ihrer endgültigen Form ersetzt. Jede Anlageentscheidung sollte deshalb ausschließlich auf den endgültigen gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten beruhen, darunter sofern zutreffend der Verkaufsprospekt, die vertragliche Vereinbarung, jeder sonstige maßgebliche Prospekt und das aktuelle Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sofern anwendbar), ohne darauf beschränkt zu sein. Die Angemessenheit einer Anlagestrategie steht in Abhängigkeit der jeweiligen Umstände des Anlegers sowie dessen Anlagezielen. Nordea Investment Management empfiehlt daher seinen Anlegern spezielle Investments und Strategien entweder unabhängig zu beurteilen oder, sofern der jeweilige Anleger dies als notwendig erachtet, einen unabhängigen Finanzberater zu konsultieren. Produkte, Wertpapiere, Anlageinstrumente oder Strategien die in diesem Dokument behandelt werden eignen sich gegebenenfalls nicht für alle Anleger. Dieses Dokument enthält Informationen, die aus einer Reihe verschiedener Quellen stammen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, kann keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden, und die Anleger können weitere Quellen verwenden, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu treffen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, einschließlich der möglichen Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten außerdem die potenzielle Anlage vollständig verstehen und sich vergewissern, dass sie eine unabhängige Beurteilung der Eignung dieser potenziellen Anlage vorgenommen haben, die ausschließlich auf ihren eigenen Absichten und Ambitionen beruht.

Investments in Derivate und in ausländischen Währungen denominierte Transaktionen können erheblichen Wertschwankungen unterliegen, die den Wert eines Investments beeinflussen können. Engagements in Schwellenländer gehen mit einem vergleichsweise höheren Risiko einher. Der Wert eines solchen Investments kann stark schwanken und wird nicht garantiert.

Veröffentlicht und erstellt von den rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management. Die rechtlichen Einheiten sind ordnungsgemäß von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden in Schweden, Finnland und Luxemburg zugelassen und reguliert.

Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder verbundene Unternehmen der rechtlichen Einheiten sind durch ihre lokalen Finanzaufsichtsbehörden in ihren jeweiligen Domizilierungsländern ebenso ordnungsgemäß zugelassen und reguliert.

Quelle (soweit nicht anders angegeben): Nordea.

22.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

585383 22.06.2017

AXC0104 2017-06-22/11:23