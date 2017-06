Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will ein System für die Abwicklung von Echtzeitzahlungen errichten. Das neue Target Instant Payment Settlement (Tips) soll Bürgern und Unternehmen ab November 2018 rund um die Uhr die Zahlungsabwicklung über ihre Bank in Echtzeit ermöglichen. Tips soll als Teil von Target2 arbeiten und laut EZB auch die Integration des Euroraums befördern. In den ersten beiden Jahren will die EZB einen Transaktionspreis von 0,002 Euro garantieren, das sind 0,2 Cent.

