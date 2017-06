Unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz: Konsolidierung nimmt Fahrt aufCredit Suisse und Universität St. Gallen veröffentlichen den «Swiss External Asset Managers Industry Report 2017»22.06.2017(

Aktuell sehen sich EAMs mit der Konsolidierung ihrer Branche konfrontiert. Laut Umfrage sind sie der Ansicht, dass der Konsolidierungstrend in den nächsten drei Jahren einsetzen wird. Um diese Herausforderung als Chance zu nutzen, betrachten die meisten EAMs die Akquise von Bank-Kundenbüchern (58 %) und strategische Allianzen mit anderen EAMs (49 %) als die Massnahmen, die am besten umsetzbar und strategisch am wahrscheinlichsten sind. Ein Grossteil gab an, dass sie nach Möglichkeiten suchen, ihr Unternehmen durch die Übernahme (39 %) von oder die Fusion (32 % ) mit einem anderen EAM auszubauen. Allerdings haben bislang wenige EAMs Interesse am Verkauf ihres Unternehmens bekundet und warten aufgrund der regulatorischen Unklarheiten ab, wie sich der Markt entwickelt.

Auf die Frage nach ihren wichtigsten strategischen Zielen der nächsten drei Jahre antworteten die meisten EAMs, dass sie ihr Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung einer breiten Produkt- und Dienstleistungspalette sowie auf die weitere Stärkung der persönlichen Kundenbeziehungen legen, indem sie auf herausragenden Service setzen.

Unabhängig von ihrer Grösse, ihrem Geschäftsmodell und ihrem Angebot ist es für alle EAMs wichtig, die in der Studie untersuchten Herausforderungen anzugehen. Die meisten von ihnen (79 %) gaben an, dass sie ihr Angebot in den nächsten drei Jahren aufgrund sich ändernder Kundenbedürfnisse (nächste Kundengeneration, höhere Sensibilität gegenüber Performance), neuer regulatorischer Anforderungen (einschliesslich FINIG/FIDLEG/MiFID II) und durch den Druck, die EAM-Profitabilität zu steigern, erweitern werden.

Der Swiss EAM Industry Report 2017 wurde in Zusammenarbeit zwischen der Credit Suisse und der Universität St. Gallen erarbeitet. Für die Erstellung des Reports wurde eine umfassende Umfrage zu den wichtigsten Bereichen des EAM-Geschäfts lanciert. 99 in der Schweiz ansässige EAMs haben sich an der Umfrage beteiligt. Neben der Erhebung der Umfragedaten wurden persönliche Interviews zusammen mit geschäftsführenden Partnern von neun ausgewählten EAMs aus verschiedenen geografischen Regionen der Schweiz durchgeführt. Die in diesem Report befragten EAMs sind vorwiegend grössere Unternehmen und verwalten insgesamt ein Vermögen von CHF 70 Milliarden (entspricht ca. 20 % des Gesamtmarktes in der Schweiz). Zudem wurde bei der Auswahl der Umfrageteilnehmer der Fokus auf grössere EAMs mit internationalem Geschäft gesetzt. Es wurden allerdings zusätzlich auch kleinere, regional ausgerichtete Unternehmen berücksichtigt.



