Paramount Gold Nevada Corp. gab gestern bekannt, dass die neusten Analyseergebnisse aus vier Bohrlöchern am Goldprojekt Grassy Mountain in Oregon besser ausfielen als erwartet. Die Bohrergebnisse bestätigen nach Unternehmensangaben, dass die getestete Goldmineralisierung durchgängig ausreichende Goldgehalte und eine ausreichende Mächtigkeit für die untertägige Gewinnung aufweist.



Die Bohrungen sind Teil einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, in deren Rahmen u. a. ein signifikanter Teil der gemessenen und angezeigten Goldressourcen in die Kategorie der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven überführt werden soll. Der Abschluss der Studie ist für Anfang 2018 geplant.



Hier ein Überblick über einige der besten Bohrabschnitte:



? Bohrloch GM17-12: 1,89 g/t Gold und 8,7 g/t Silber über 118,1 m; darin u. a. 2,79 g/t Gold und 10,3 g/t Silber über 59,6 m



? Bohrloch GM17-15: 1,88 g/t Gold und 7,4 g/t Silber über 121,9 m; darin u. a. 3,68 g/t Gold und 7,4 g/t Silber über 24,7 m



? Bohrloch GM17-18: 2,87 g/t Gold und 12,2 g/t Silber über 127,1 m; darin u. a. 6,15 g/t Gold und 15,1 g/t Silber über 29,6 m



? Bohrloch GM17-19: 8,15 g/t Gold und 12,4 g/t Silber über 74,7 m; darin u. a. 16,83 g/t Gold und 15,6 g/t Silber über 27,4 m



