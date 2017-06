Unterföhring (ots) -



- Sky 1 und "Xaviers Wunschkonzert live" am 23. Juni für zahlreiche Sky Sportsbars empfangbar - Lars Winking, Sky Business Solutions: "Neben den zahlreichen Live-Sportübertragungen bieten wir unseren Kunden nun erstmals eine Entertainment-Show zur Ausstrahlung an"



Unterföhring, 22. Juni 2017 - Erstmals zeigen teilnehmende Sky Sportsbars am 23. Juni die Sky 1 Show "Xaviers Wunschkonzert live" in ihren Betrieben. Sky Business Solutions ermöglicht an besagtem Freitag zahlreichen Kunden, den Sender Sky 1 ihren Gästen zu präsentieren. Wirte müssen hierzu lediglich den Sendeplatz 100 auf ihrem Receiver wählen und los geht das musikalische Vergnügen.



Lars Winking, Director Marketing B2B bei Sky Deutschland: "Neben den zahlreichen Live-Sportübertragungen bieten wir unseren Kunden nun erstmals eine Entertainment-Show zur Ausstrahlung an. Dadurch ermöglichen wir unseren Partnern in der Gastronomie einen weiteren Abend voller Unterhaltung für deren Gäste, der für neue Besucher und zusätzlichen Umsatz sorgt."



Die dritte Show von "Xaviers Wunschkonzert Live" steht ganz im Zeichen des Sommers. In der Livesendung performen diesmal Schlagersängerin und Grand-Prix-Siegerin Nicole, Popmusiker und YouTube-Star Joel Brandenstein, Musiker und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze sowie der Schweizer R&B-Sänger SEVEN gemeinsam mit Gastgeber Xavier Naidoo live auf der Mannheimer Studiobühne. Die Künstler haben jeweils fünf Songs im Gepäck und die Zuschauer können sich während der Show ihren Wunschsong erfüllen lassen. Dabei winkt mit etwas Glück sogar der Gewinn eines Wohnzimmerkonzerts mit dem persönlichen Lieblingskünstler. Moderiert wird die Live-Showproduktion neben Xavier Naidoo von der Sky Moderatorin Esther Sedlaczek.



Sky in der Gastronomie Das Sky Gastronomie-Abonnement ermöglicht es Gaststätten, Restaurants und Bars, ihren Gästen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche spannenden Live-Sport zu präsentieren. Dazu zählen unter anderem 572 Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga live, alle Begegnungen der UEFA Champions League und des DFB-Pokals sowie der UEFA Europa League mit deutscher Beteiligung. Darüber hinaus zeigt Sky die EHF Champions League, die Formel 1, die Major-Golf- und Grand-Slam-Tennisturniere. Die Gastronomie erwirtschaftet mit dem Sky Gastronomie-Angebot jährlich Zusatzerlöse in Höhe von einer Milliarde Euro. Weitere Informationen unter business.sky.de



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



