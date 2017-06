CORK, Irland, June 22, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds (http://www.solarwinds.com/de/), ein führender Anbieter von leistungsstarker und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware, gab heute die Einführung zweier neuer einheitlicher Netzwerkverwaltungslösungen bekannt: SolarWinds Network Operations Manager (http://www.solarwinds.com/network-operations-manager) und SolarWinds Network Automation Manager (http://www.solarwinds.com/network-automation-manager).

Es ist oftmals keine leichte Aufgabe sicherzustellen, dass erfolgsentscheidende Unternehmensnetzwerke auch im großen Maßstab in den immer komplexeren hybriden IT-Umgebungen (http://it-trends.solarwinds.com/) von heute optimal und reibungslos funktionieren. Auch das Auswählen, Bereitstellen und Integrieren von Software zur Überwachung solcher Netzwerke ist Teil der Herausforderung. Die neuen Softwarelösungen von SolarWinds basieren auf der umfassenden Transparenz und Übersicht der SolarWinds® Orion®-Plattform (http://www.solarwinds.com/de/orion), um die Verwaltung großer Netzwerke zu vereinfachen. Diese einheitlichen Produkte bieten in einer nahtlos integrierten und separat erwerbbaren Lösung alles, was zum Überwachen und Verwalten von Netzwerken benötigt wird.

"Auf der Basis unserer Erfahrung mit Tausenden von Großkunden haben wir eine neue einheitliche Netzwerkverwaltungslösung entwickelt, um nahezu alle Bereiche der Netzwerkverwaltungssoftware zu optimieren", sagte Christoph Pfister, Executive Vice President für Produkte bei SolarWinds. "Im Wesentlichen haben wir unsere beliebtesten Funktionen zur Netzwerküberwachung und -verwaltung in Produkten vereint, die speziell für große Netzwerke gedacht sind. Wir haben die SolarWinds-Philosophie leistungsstarker, erschwinglicher und benutzerfreundlicher Software auf die Verwaltung von Unternehmensnetzwerken angewendet."

SolarWinds Network Operations Manager

SolarWinds Network Operations Manager basiert auf der SolarWinds Orion-Plattform und ermöglicht Folgendes:

Fehler-, Verfügbarkeits- und Leistungsüberwachung

Hop-basierte Überwachung kritischer Pfade lokal und in der Cloud mit der SolarWinds NetPath (http://www.solarwinds.com/de/topics/netpath) -Funktion

-Funktion Bandbreiten- und Datenverkehrsüberwachung

Switch-Port-Überwachung mit Endbenutzernachverfolgung

Dynamische Dashboard-Erstellung per Drag-and-Drop mit dem SolarWinds PerfStack (http://www.solarwinds.com/de/perfstack)-Dashboard zur besseren Visualisierung von Beziehungen zwischen Netzwerk, Systemen und Anwendungen

SolarWinds Network Automation Manager

SolarWinds Network Automation Manager umfasst alle Funktionen von SolarWinds Network Operations Manager sowie zusätzlich folgende Funktionen:

Automatisierung der Netzwerkkonfiguration

DHCP-, DNS- und IP-Adressverwaltung

High Availability für sofortigen Failover

