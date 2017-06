Hamburg (ots) - Zwei Jahre nach dem Liebes-Comeback mit Alt-Bundespräsident Christian Wulff (57) sagt Bettina Wulff (43) diese Woche in GALA (Ausgabe 26/17, ab heute im Handel): "Ich würde meinen Mann immer wieder heiraten. Wir sind durch eine schwere Phase gegangen und uns anschließend wie neu begegnet. Das schweißt zusammen." Das Paar hatte 2008 standesamtlich geheiratet und sich nach dem Rücktritt Wulffs als Bundespräsident getrennt. Im Mai 2017 war der Scheidungsantrag zurückgezogen worden.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de