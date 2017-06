Bielefeld (ots) -



Die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/), eines der weltweit erfolgreichsten SAP Beratungshäuser, stellt erneut seine führende Position innerhalb der SAP-Partner-Landschaft unter Beweis. Als einer der ersten SAP-Partner eröffnet itelligence eine globale Cloud Factory und bietet ein weltweites Delivery-Modell für die Einführung von ERP-Lösungen der SAP Cloud. Den Einstieg bilden Lösungsportfolios rund um die bereits etablierte Lösung SAP Business ByDesign sowie SAP S/4HANA Cloud, das neue Public-Cloud-ERP-System der SAP.



Cloud Factory und das Delivery-Modell



Die Cloud Factory von itelligence bietet eine global einheitliche Liefermethode (http://ots.de/pgrU5) , einschließlich Programm- und Projektmanagement zur Definition- und Erstellung des Funktionsumfangs sowie des Change-Managements. Dabei kann der Funktionsumfang aus regionalen Hubs gesteuert und auf die Kunden abgestimmt werden. Hierbei unterstützen eine standardisierte Methodik und Tools die schnelle und effiziente Implementierung. Vorteile sind die Kombination aus der Nähe zum Kunden sowie der standardisierten Lieferung aus der globalen Factory.



Mit dem neuen Delivery-Modell für Cloud ERP stellt itelligence zudem sicher, dass Kunden weltweit ihre ERP-Systeme nach identischen Qualitätsstandards nutzen, unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität.



CIOs schätzen insbesondere das Angebot des sogenannten 2-Tier-ERP-Ansatzes. Neben der Konzernzentrale lassen sich mit dem Modell insbesondere ausländische Gesellschaften und Niederlassungen in kurzer Zeit mit integrierten, agilen und flexiblen ERP-Lösungen ausstatten.



Uwe Bohnhorst, COO, itelligence AG: "Der Markt für ERP-Systeme aus der Cloud wird sich bis zum Jahr 2020 verdoppeln. Wir sind für diese zukünftigen Geschäfte hervorragend aufgestellt. Denn mit der neuen Delivery-Methodik stellen wir sicher, auch in Zukunft einer der wichtigsten Cloud-Partner für die SAP zu bleiben. Wir schaffen hier einen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden, der nachhaltig wirkt."



SAP Business ByDesign und SAP S/4HANA aus der Cloud



Erstmals 2007 vorgestellt, ist die Cloud-Lösung SAP Business ByDesign auf Unternehmen mit weniger als 1.500 Mitarbeitern abgestimmt und deckt die Bereiche Finanzen, Personal, Logistik, Vertrieb, Kundenservice und Beschaffung ab. Bis heute hat SAP den Funktionsumfang von SAP Business ByDesign kontinuierlich ausgebaut und positioniert seine Cloud-Lösung inzwischen für die Branchen Professional Services, Großhandel und diskrete Fertigung.



Auf größere Unternehmen mit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist die im Februar 2017 vorgestellte Lösung SAP S/4HANA Cloud ausgerichtet. SAP S/4HANA Cloud basiert auf der bewährten SAP HANA-Technologie und bildet die Basis für neue Entwicklungen für SAP S/4HANA in der On Premise-Version.



Sicherer Einstieg in die Digitalisierung



itelligence bietet ihren Kunden mit der Cloud Factory nun ein globales Liefermodell für einen schnellen und fest definierten Weg in die Cloud. Mit ERP aus der Cloud profitieren Unternehmen aller Größen von den schnellen Updatezyklen der Cloud-Technologie und gleichzeitig von der langjährigen Branchen-Expertise der itelligence AG bei der Integration der SAP-Produktpalette. Dies gilt für den Mittelstand ebenso wie für die internationalen Niederlassungen globaler Unternehmen.



itelligence - innovativer Partner der SAP



Die itelligence NTT DATA Business Solutions wurde von der SAP erst kürzlich auf dem bedeutendsten SAP-Kongress des Jahres, der SAPPHIRE NOW in Orlando/USA, mit zwei ersten Preisen ausgezeichnet: itelligence wurde SAP S/4HANA Partner of the Year - Small and Midsize Companies und Digital Marketing Momentum Partner of the Year (http://ots.de/uOPGV). Die zweite Auszeichnung der itelligence zum SAP Hybris Partner of the Year (http://ots.de/cYBEv)unterstreicht die enge Verbundenheit und den Beitrag der itelligence AG zum Erfolg neuer Technologien im Markt.



Über itelligence



itelligence (https://itelligencegroup.com/de/)ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 6.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz von rund 777,9 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.



