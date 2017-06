Unterföhring (ots) -



Es ist die wohl schrägste Comedy-Serie auf ProSieben seit "jerks": Hauptdarstellerin Kaitlin Olson ("It's Always Sunny in Philadelphia") lässt in der neuen US-Comedy-Serie "The Mick" wirklich nichts aus. Extrem, sexy, chaotisch und immer am Rande der Legalität setzt die unfreiwillige Babysittern auch in Sachen Erziehung auf radikale Methoden. Ein paar Schlaftabletten im Drink ihrer aufmüpfigen Nichte zählen noch zu ihren leichtesten Übungen ... ProSieben zeigt "The Mick" ab 27. Juni 2017, um 21:45 Uhr, am Comedy-Dienstag. Im Anschluss um 22:15 Uhr startet die dritte Staffel von Chuck Lorres Sitcom "Mom" in Doppelfolgen.



"Kaitlin Olson ist unser neuer Comedy-Liebling. Als Star der derben Serie "The Mick" rockt sie mit EMMY(r) würdiger Hingabe." DAMIAN HOLBROOK, TV GUIDE MAGAZINE



Fakten: * Mit "political uncorrectness" kennen sich die Macher der Serie, Dave und John Chernin, aus: Die Brüder stecken auch hinter der bereits 14 Staffeln zählenden Erfolgs-Comedy "It's Always Sunny in Philadelphia". Hauptdarstellerin Kaitlin Olson spielt in ebendieser Serie von Beginn an Barkeeperin Dee Reynolds. * Ungewöhnlich: Der Nachname von Sofia Black-D'Elia ist nicht etwa ein Künstlername in Anspielung auf den berühmten "Black Dahlia"-Mordfall. Ihre Mutter heißt mit Nachnamen Black, ihr Vater trägt den italienischen Nachnamen D'Elia, mit Betonung auf dem "i". Sofia war bereits in einigen Serien zu sehen, z.B. in "Gossip Girl" und in der hochgelobten Mini-Serie "The Night Of".



Wo Ärger ist, da ist auch Mickie MacKenzie "Mickie" Murphy (Kaitlin Olson) ist als Babysitterin ein Albtraum: Sie ist unreif, trinkt gerne und gerät regelmäßig mit der Polizei in Konflikt. Gut, dass Mickie niemals Kinder haben wollte. Doch als sie total pleite auf der Gartenparty ihrer reichen Schwester Poodle (Tricia O'Kelley) auftaucht, läuft ihr derangiertes Leben total aus dem Ruder: Poodle und ihr Mann werden wegen Steuerhinterziehung festgenommen. Mickie bleibt nur eine Wahl: Um Geld zu bekommen, muss sie bis zu deren Freilassung auf Poodles verzogene Kinder aufpassen. Keine leichte Aufgabe, denn die 18-jährige Sabrina (Sofia Black-D'Elia) ist ein Biest, das Mickie bei jeder Gelegenheit die Stirn bietet. Der arrogante 13-jährige Chip (Thomas Barbusca) glaubt, mit Geld könne man alles kaufen, und Ben (Jack Stanton) ist mit seinen sieben Jahren bereits ein krankhafter Sonderling. Mit Hilfe der gutgläubigen Haushälterin Alba (Carla Jimenez) versucht Mickie, den Gören Manieren beizubringen - etwas wovon sie selbst absolut keine Ahnung hat ...



Der Comedy-Dienstag auf ProSieben ab 27. Juni 2017 im Überblick: 20:15 Uhr: "Die Simpsons" (drei Episoden) 21:45 Uhr: Neue Folge "The Mick" (1. Staffel) 22:15 Uhr: Neue Doppelfolge "Mom" (3. Staffel)



