Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Moers (pta016/22.06.2017/12:30) - Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts



Moers, 22. Juni 2017 - Der Vorstand der amalphi ag (ISIN DE0008131350, Basic Board) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die am 14. Juni kommunizierte Kapitalerhöhung mit einem Platzierungspreis für die bis zu 208.523 neuen Aktien von EUR 2,00 statt EUR 1,80 durchzuführen. Im Übrigen bleiben die Eckdaten der Kapitalerhöhung unverändert.



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



