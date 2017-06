Lauda-Königshofen - Klöckner & Co-Aktie vor Kaufsignal - Chartanalyse Auffällig stark zeigt sich im heutigen Handel das Wertpapier der Klöckner-Gruppe (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF), was zudem Auftrieb durch ein positives Analystenrating mit einem Kursziel von 11,00 Euro erhalten hat und nun direkt an seine kurzfristige Abwärtstrendlinie zulegen konnte - ein Ausbruch darüber sowie damit einher gehendes Kaufsignal könnte nun folgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...