FMW-Redaktion

Die Finanzwelt ha ja schon so manchen Flash-Crash erlebt, aber was gestern mit der Kryptowährung Ethereum passiert ist, sprengt alle bisher bekannten Dimensionen. So fiel der Preis für Ethereum bei der (amerikanischen) Handelsplattform GDAX in Sekunden von 319 Dollar auf 0,1 Dollar - und viele haben sehr viel Geld dabei verloren!

Ethereum (Tickersymbol ETH) ist wie Bitcoin eine Kryptowährung, 2013 von einem Programmierer erfunden, die seit dem Jahr 2015 gehandelt werden kann: 11,9 Millionen coins wurden verkauft, ca. 13% der Gesamtmenge an Ethereum. Ähnlich wie die Bitcoins erfreuen sich Kryptowährungen wie Ethereum angesichts der ausufernden Geldproduktion der Notenbanken zunehmender Beliebtheit, der Preis stieg massiv an.

Bis gestern. Da passierte ein Mega-Flash-Crash an der GDAX, dessen Auslöser, ...

