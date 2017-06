Dortmund (ots) -



Untersuchung der WELT und ServiceValue - Prädikat "Gold" für Branchenführer innogy



Im digitalen Bereich übertrifft innogy ihre Konkurrenz: In einer groß angelegten Studie, die das Institut ServiceValue und die Tageszeitung "Die WELT" durchgeführt haben, wurde innogy für ihre Kundennähe ausgezeichnet. Unter den Energieversorgern hat innogy demnach die besten digitalen Kommunikationskanäle, für deren Qualität erhielt innogy das Prädikat "Gold".



Insgesamt untersuchten die Experten von ServiceValue branchenübergreifend 173 Unternehmen. innogy setzte sich dabei gegen neun andere Energieversorger als Branchenprimus durch. Alexander Frohne, verantwortlich für das deutsche Privatkundengeschäft der innogy SE: "Wir legen sehr viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Kommunikation mit unseren Kunden. Umso mehr freut uns daher diese zertifizierte Bestätigung, unseren Kunden die beste digitale Nähe bieten zu können."



Als besondere Auszeichnung versteht Frohne die Tatsache, dass die Experten den Digitalbereich von innogy vollumfassend untersuchten und mit der Internetseite, dem mobilen Endgerät und den Social-Media-Kanälen sämtliche Dimensionen der digitalen Kommunikation berücksichtigten. "Diese Bewertung ist ein großes Lob für alle unsere Mitarbeiter aus dem digitalen Bereich, die sich tagtäglich um eine bestmögliche Kommunikation mit unseren Kunden bemühen", so Frohne.



Über die innogy SE



Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir den Energiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.



innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzerns hervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogy SE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.



Vertrieb



Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimo landen bei Kundenbefragungen durch unabhängige Marktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen. Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuell in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch in vielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtig führende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandel der Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden: Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugen und speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die auf ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrieren wir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler und intelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovative Produktfamilie "SmartHome".



