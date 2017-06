Köln (ots) -



- Aktuell bis zu 15 % Frühbucherrabatt auf Wohnmobile in den USA für Reisen ab November



- Langzeitrabatte für Reisen in Neuseeland und Australien für eine Reisedauer ab 21 Tagen



Wer bei strahlendem Sonnenschein schon an den Winterurlaub denkt, kann bei der Wohnmobilbuchung aktuell bis zu 15 % sparen. Sonnige Winterreiseziele wie beispielsweise Florida bieten sich dafür an oder auch Ziele auf der Südhalbkugel wie Australien und Neuseeland. "Für USA-Reisen in den Wintermonaten von November bis März erhalten unsere Kunden noch bis Ende Juli 15 % Frühbucherrabatt", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. In Australien und Neuseeland gibt es bei den meisten Anbietern 5 % Rabatt, wenn die Buchung mehr als 180 Tage vor Reisebeginn erfolgt.



Urlauber, die 21 Tage oder länger mit dem Wohnmobil verreisen, bekommen in Australien und Neuseeland zwischen 5 und 9 % Langzeitrabatt, abhängig vom Anbieter. "Je nach Angebot kann es dann auch günstiger sein, das Wohnmobil einen Tag länger anzumieten", so Raphael Meese. Die Rabatte der Wohnmobil-Anbieter werden auf der Webseite von CamperDays direkt bei den jeweiligen Angeboten mit angezeigt. Für Kunden ist so auf einen Blick die gesamte Ersparnis aus Frühbucher- und ggf. Langzeitrabatt in Prozent sowie in Euro ersichtlich. (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. FOCUS-MONEY kürte CamperDays im Januar 2014 zum "Besten Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal wurde im April 2013 von den Betreibern von Deutschlands marktführendem Mietwagen-Preisvergleich billiger-mietwagen.de an den Start gebracht, die Firma gehört zu 7Travel, einem Teil der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: CamperDays newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112081 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112081.rss2



Pressekontakt für Rückfragen: Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail: presse@camperdays.de, Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099, www.camperdays.de, Kundenservice: 0800 334 334 344