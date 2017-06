Die Zusammenarbeit wird sich auf satelliten- und landbasierte Mobilfunkdienste für Sicherheitskräfte und Notfalldienste in Frankreich und anderen europäischen Ländern konzentrieren.



Dublin und Paris La Défense, Frankreich (ots/PRNewswire) - EchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft von EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), und Thales, ein weltweit führender Technologiekonzern in den Märkten Luft- und Raumfahrt, Transport sowie Verteidigung und Sicherheit, gaben heute ihre Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Entwicklung fortschrittlicher mobiler, satellitengestützter Sprach- und Datendienste bekannt, um die steigende Nachfrage von Sicherheitskräften und Notfalldiensten im Bereich der öffentlichen Sicherheit in Notfallsituationen in Frankreich und in Europa zu erfüllen.



Die Zusammenarbeit wird sich auf die Entwicklung durchgehender, satelliten- und landgestützter Mobilfunklösungen für den Schutz der Öffentlichkeit und den Katastrophenschutz (PPDR) sowie auf die Entwicklung spezialisierter satelliten- und landbasierter Endgeräte konzentrieren. Der EchoStar XXI Satellit, der am 8. Juni 2017 gestartet wurde, bietet EchoStar Mobile ein satellitengestütztes S-Band Mobilfunknetz, das ganz Europa, einschließlich der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union abdeckt. Die Unternehmen werden ebenfalls bei der Untersuchung und Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Leistung und Stabilität der PPDR-Anbindung mithilfe des S-Band-Spektrums zusammenarbeiten, einschließlich einer möglichen ergänzenden Bodenkomponente.



"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Thales, einem Weltmarktführer bei technologischer Innovation, bei der Befriedigung des zunehmenden Bedarfs an größerer Sicherheit und stärkerer, effizienterer Notfallhilfe in ganz Europa", sagte Anders Johnson, Executive Director von EchoStar Mobile. "Die Kombination unserer innovativen mobilen Satellitensysteme mit der Erfahrung von Thales bei der Entwicklung und dem Betrieb von sicheren, widerstandsfähigen Kommunikationsnetzen wird zu einem einzigartigen, differenzierenden PPDR-Angebot in Frankreich, der Europäischen Union und in Europa insgesamt führen."



"Unsere gemeinsamen Bemühungen werden die Kommerzialisierung eines, den budgetären Realitäten unserer Kunden entsprechenden PPDR-Hochleistungsdienstes in ganz Europa sicherstellen", sagte Jean-Claude Schmitt, Vice President, Network and Infrastructure Systems, von Thales. "Wir möchten die Zusammenarbeit mit EchoStar Mobile an diesem Projekt so schnell wie möglich beginnen, von dem wir glauben, dass es die Fähigkeit Europas enorm verbessern wird, auf Notfallsituationen zu reagieren, die das Wohlbefinden der Bürger Europas zunehmend beeinflussen."



Über EchoStar Mobile Limited



EchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft von EchoStar Corp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europa bereitstellt. Der Firmensitz von EchoStar Mobile befindet sich in Dublin, Irland. Das Unternehmen bietet Zugang zu hybriden Satelliten- und terrestrischen Netzen, die Unternehmen, Behörden und Konsumenten verbesserte Sprach- und Datenkommunikation bieten. Weitere Informationen finden Sie unter echostarmobile.com (http://echostarmobile.com/).



Über EchoStar EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood, Colorado, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinen Geschäftsfeldern Hughes Network Systems und EchoStar Satellite Services ein Vorreiter bei sicheren Kommunikationstechnologien. Weitere Informationen finden Sie unter echostar.com (http://www.echostar.com/). Folgen Sie @EchoStar (https://twitter.com/echostar) auf Twitter.



Über Thales



Thales ist ein weltweit führender Technologiekonzern in den Märkten Luft- und Raumfahrt, Transport sowie Verteidigung und Sicherheit. Mit 62.000 Mitarbeitern in 56 Ländern erzielte Thales im Jahr 2015 einen Umsatz in Höhe von EUR 14 Milliarden. Thales verfügt mit mehr als 22.000 Ingenieuren und Forschern über die einzigartige Fähigkeit, Produkte, Systeme und Dienstleistungen zu konzipieren und zu installieren, um den komplexesten Sicherheitsanforderungen zu entsprechen. Die herausragende internationale Präsenz ermöglicht Thales eine enge Zusammenarbeit mit Kunden aus aller Welt.



Als Systemintegrator mit Mehrwert, Ausrüstungslieferant und Dienstleister ist Thales einer der führenden Akteure auf dem europäischen Sicherheitsmarkt. Die Sicherheitsteams des Konzerns arbeiten mit lokalen Behörden und Regierungsbehörden sowie Unternehmen zusammen, um integrierte, robuste Lösungen zum Schutz von Bürgern, vertraulichen Daten und kritischen Infrastrukturen zu entwickeln und bereitzustellen. Als einer der weltweiten Technologieführer im Telekommunikationsbereich ist Thales in der einmaligen Lage, die Sicherheit von Sprach- und Datenflüssen jederzeit in allen Arten von öffentlichen, privaten oder Satellitenkommunikationsnetzen aufrechtzuerhalten.



Weitere Informationen finden Sie unter thalesgroup.com (https://www.thalesgroup.com/). Folgen Sie @thalesgroup (https://twitter.com/thalesgroup) auf Twitter.



