Lieber Leser,

in den letzten beiden Artikeln der NVIDIA-Reihe haben wir uns die Segmente Gaming, Datacenter und Automotive angeschaut. Es zeigt sich, warum die Aktie derzeit so gefragt ist und das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Alle drei Segmente entwickeln sich derzeit sehr gut und die Aussichten sprechen für Wachstumspotential. Und darauf kommt es schließlich an, wenn man an steilen Kursentwicklungen teilhaben möchte.

Uns fehlt hier ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...