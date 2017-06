Liebe Trader,

Extrem stark zeigen sich im heutigen Handelstag die Wertpapiere des Metall-Distributors Klöckner, nachdem die BZ Bank das Kursziel für die Aktie auf 11,00 Euro heraufgesetzt hat. Im Gegenzug drehte die Aktie im heutigen Handelsverlauf auf dem Absatz zur Oberseite und durchbrach sogar einen kurzfristigen Abwärtstrend - intraday konnte sogar der gleitende Durchschnitt EMA 50 getestet werden. Damit steht nun kurzfristig innerhalb der seit August 2011 andauernde Seitwärtsphase zwischen 6,49 sowie 13,10 Euro ein Trendwechsel an, der nun dynamische Kurszuwächse auf Sicht der kommenden Wochen zur Folge haben dürfte und bestens für ein Long-Investment geeignet ist. Auch der Wochenchart an sich signalisiert durch die niedrigen Indikatoren bzw. Oszillatoren eine Kaufempfehlung, die nicht ungenutzt bleiben sollte, zumal sich die großen Blue Chip-Werte praktisch im Kreis bewegen.

Long-Chance:

Die überaus beeindruckende Stärke des Wertpapiers von Klöckner kann nun für ein direktes Long-Investment herangezogen werden - erste Ziele lassen sich bei rund 10,00 Euro ausmachen. Darüber dürfte die Aktie weiter bis in den Bereich der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 10,54 Euro zulegen, möglicherweise wird sogar noch das Vorgängerhoch bei 10,87 Euro getestet und sollte eine ansprechende Rendite einbringen können. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb von 9,00 Euro bewegen, weil die zum heutigen Handelstag gerissene Kurslücke womöglich im weiteren Verlauf noch geschlossen wird. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 8,91 Euro und dürften das bullische Chartbild komplett drehen. In diesem Fall müssen sich Anleger auf Abgaben bis auf ein Niveau von 8,24 Euro einstellen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 9,63 Euro

Kursziel: 9,99 / 10,54 / 10,87 Euro

Stopp: < 9,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,63 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Klöckner & Co. SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9,63 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

