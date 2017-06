Neu-Isenburg (ots) -



"Your Superfoods" aus Berlin unter den acht europäischen Unternehmen, die als Finalisten für das erstmalig durchgeführte Programm "Nutrition Greenhouse" ausgewählt wurden und die Chance auf eine Zusatzförderung in Höhe von EUR 100.000 erhalten.



PepsiCo hat bekannt gegeben, welche acht Jungunternehmen im Bereich Ernährung, Gesundheit und Wellness die ersten Teilnehmer seines Inkubatorprogramms in Europa sein werden. Das Nutrition-Greenhouse-Programm fördert Unternehmer aus dem Bereich Nahrungsmittel und Getränke. Jedes der acht Unternehmen erhält eine Zuwendung in Höhe von EUR 25.000 und kann an einem sechsmonatigen Partnerprogramm teilnehmen, in dem Experten von PepsiCo sie dabei unterstützen, das Wachstum ihres Unternehmens zu beschleunigen.



Die acht ausgewählten Finalisten, von denen eines am Ende des Programms eine weitere Zuwendung in Höhe von EUR 100.000 erhalten wird, sind:



- Divingmar (Malaga, Spanien) - Geschmacksverbessernde Proteine, reich an Aminosäuren, die aus Kombu, einem essbaren Seetang, gewonnen werden. www.divingmar.com - Erbology (London, UK) - Biologische, pflanzenbasierte Vollwertnahrung. Zu den sorgfältig ausgewählten und aufeinander abstimmten Zutaten zählen etwa Jerusalem-Artischocken voller präbiotischer Ballaststoffe, Sanddorn reich an Omega-7-Fettsäuren und Amaranth mit viel hochwertigem Protein. Erbology kooperiert mit unabhängigen Landwirten. www.erbology.co.uk - Fit Kitchen (London) - Von Ernährungsexperten entwickelte mikrowellengeeignete, protein- und ballaststoffreiche Fertiggerichte mit niedrigem Kohlenhydratgehalt und einem Energiewert von weniger als 300 kcal. Die von den Küchen des Mittleren Ostens, Thailands, Malaysias und Chinas inspirierten Gerichte können online bestellt werden und werden innerhalb von 72 Stunden ausgeliefert. www.thefitkitchen.co.uk - Frecious (Genf, Schweiz) - Verzehrfertige, nachhaltig produzierte und handlich verpackte Frucht- und Gemüseprodukte, als Aufstrich auf Brot und Kräcker, zur Verwendung im Salat oder als frische Zutat zu Getreide, Eiern, Fisch und Fleisch. www.frecious.com - JIMINI'S (Montreuil, Frankreich) - Gehaltvolle Snacks aus essbaren Insekten, die in Europa gezüchtet werden, um ihre Qualität sicherzustellen, ihre Herstellung rückverfolgbar zu machen und die Umwelt zu schonen. www.jiminis.com/ - Nature On Tap Ltd / TAPPED Birch Water (London) - GEZAPFTES Birkenwasser aus dem Saft der Birke, dem verjüngende Wirkung zugesprochen wird. Dieses Produkt greift Jahrhunderte alte nordische Traditionen auf und ist reich an Nährstoffen und Mineralien und eine natürliche Quelle des Antioxidans Mangan. www.tappedtrees.com - No Fairytales (Amsterdam, Niederlande) - Die etwas anderen Tortilla Wraps - aus Karotten und Roter Bete. Mit einem Gemüseanteil von 45% sind die Wraps wertvolle Ballaststofflieferanten mit geringem Kaloriengehalt. www.nofairytales.nl - Your Superfoods (Berlin) - Superfood-Mischung, die Smoothies, Säften, Joghurts, Müsli und Snacks die Extraportion an Nährstoffen verleiht. Hochwertige,nährstoffreiche Vollwertnahrung aus der ganzen Welt, reich an Antioxidantien und Proteinen, für mehr Kraft und ein starkes Immunsystem. www.yoursuperfoods.eu



Das Programm "Nutrition Greenhouse" (www.nutritiongreenhouse.com) startete im März 2017. Zielgruppe sind Unternehmen, die Nahrungsmittel und Getränke für den europäischen Markt herstellen und deren Umsatz bisher EUR 2 Mio. nicht überschreitet. Kriterien für die Auswahl der Unternehmen waren die Qualität ihrer Produkte und ihrer Marken, die geschäftliche Ausrichtung auf die Gesundheit der Verbraucher, skalierbare Geschäftsmodelle und ihre Alleinstellung auf dem Markt.



Die acht ausgewählten Unternehmen erhalten eine Zuwendung in Höhe von EUR 25.000 und nehmen an einem Partnerprogramm teil, in dem Markenexperten und Fachleute von PepsiCo sie bei der Umsetzung ihres Marktpotenzials unterstützen. Sie arbeiten jeweils in einer Reihe von Präsenz-Workshops und virtuellen Events mit ihrem PepsiCo-Partner zusammen an den unmittelbaren Marktherausforderungen und entwickeln Pläne für schnelleres Wachstum. Am Ende des Programms erhält dasjenige Unternehmen mit dem vielversprechendsten Marktansatz, der sowohl nachhaltig als auch skalierbar ist, ein Preisgeld in Höhe von EUR 100.000, um die Unternehmensexpansion voranzutreiben.



Das Programm "Nutrition Greenhouse" ist Teil der PepsiCo-Initiative für offene Innovationsprozesse und die Zusammenarbeit mit Unternehmern und Innovatoren, welche die Nahrungsmittel- und Getränkebranche aktiv mitgestalten wollen. Juan Ignacio Amat, Vice President Nutrition für PepsiCo Westeuropa und Subsahara-Afrika und Leiter des Programms sagt dazu: "PepsiCo hat sich mit Blick auf die Zukunft ständig weiterentwickelt. Wir haben Trendwenden in der Verbraucherlandschaft und in der Geschäftsumgebung vorausgesehen und uns für nachhaltiges Wachstum neu aufgestellt. Wir waren schon vor mehr als 20 Jahren Vorreiter im Bereich Gesundheit und Wellness und wir lernen jeden Tag dazu. Unser Programm "Nutrition Greenhouse" schafft die Rahmenbedingungen für Kooperationsprojekte mit acht Unternehmen, die ebenfalls die Zukunft der Nahrungsmittel- und Getränkebranche im Blick haben. Zusammen mit meinen anderen Kolleginnen und Kollegen vom PepsiCo-Greenhouse-Team begrüße ich alle acht teilnehmenden Unternehmen - wir freuen uns schon sehr darauf, die Begeisterung und den Elan aller Beteiligten umzusetzen in schnelleres und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum für den Bereich nahrhafter Fertigprodukte. Ich bin überzeugt, dass wir alle von dieser Erfahrung profitieren werden."



Michael Kuech, gemeinsam mit Kristel de Groot Mitbegründer von Your Superfoods (Berlin), sagt dazu: "Wir wissen alle, dass wir uns vollwertiger ernähren müssten - aber wir sind alle sehr beschäftigt und es ist nicht immer einfach, die nötige Zeit dafür zu finden. Es ist für uns alle eine Herausforderung, jeden Tag die Nährstoffe zu bekommen, die wir brauchen. Das hat uns auf die Idee mit "Your Superfoods" gebracht. Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, die Nährstoffe, die sie brauchen, auf ganz bequeme und sehr einfache Weise über unsere funktionellen Superfood-Mischungen zu bekommen, die zu 100% natürlich sind. Als Teilnehmer am "Nutrition Greenhouse" von PepsiCo wollen wir erreichen, dass mehr Menschen in den Genuss praktischer Nahrungsergänzungen kommen, die gleichzeitig natürlich und vollwertig sind."



Über PepsiCo



PepsiCo Produkte werden tagtäglich eine Milliarde Mal von Verbrauchern in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2016 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen. Kern unserer Geschäftstätigkeit ist "Performance with Purpose" - d.h. unsere Grundüberzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verknüpft ist. Wir sind davon überzeugt, dass die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftsführung, der Schutz unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, die uns zu einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen gemacht haben, das sowohl für die Gesellschaft, in der wir leben, als auch für unsere Aktionäre langfristig Werte schafft. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.



Unser Nahrungsmittelportfolio



Ein wesentlicher Aspekt von "Performance with Purpose" besteht in der fortlaufenden Verbesserung unserer Produkte und der Erweiterung unseres Portfolios, um noch nahrhaftere Nahrungsmittel anzubieten. Mit dem Ausbau unseres Nahrungsmittelportfolios erweitern wir unser Angebot noch stärker um Produkte, die reich an Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Milch und Eiweißstoffen sind sowie um Produkte, die zur Flüssigkeitsversorgung des Körpers beitragen. Als Teil unserer Agenda 2025 haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass sich die Wachstumsrate unserer Angebote für gesunde Ernährung schneller entwickeln soll als die Wachstumsrate des übrigen Portfolios. In vielen Schlüsselkategorien sind wir mit führenden Marken wie Quaker, Tropicana, Naked, Lipton/Pure Leaf, Starbucks, Gatorade, Sabra, Stacy's gut vertreten, und wir bauen unser Markenspektrum, das auf Obst und Gemüse basiert, weiter aus: Naked präsentiert eine frische Produktlinie, die kalt gepresste Säfte anbietet, Tropicana kommt mit einer neuen Produktreihe grüner Säfte auf den Markt und Alvalle wurde mit dem renommierten Preis "Foods from Spain" des spanischen Landwirtschaftsministeriums ausgezeichnet. PepsiCo baut sein Angebot an nahrhaften Nahrungsmitteln weiter aus, indem neue Marken entwickelt und bekannte Marken um spannende neue Produkte erweitert werden:



- Die russische Apfelsaftmarke "J7" bringt die Ballaststoffe eines ganzen Apfels in jedes Glas. - Die Produktlinie "Super Goodness" von Quaker Oats UK entspricht dem zunehmenden Bedarf der Verbraucher nach einfachen und vollwertigen Zutaten. Die Produktlinie enthält hochwertiges Getreide, das Proteine, Ballaststoffe, und Omega 3+-Fettsäuren enthält, ebenso wie eine Auswahl an hochwertigem Obst mit einem hohen Gehalt an Vitamin B6, C, D und mineralischem Zink zur Unterstützung des Immunsystems.



- Tropicana Essentials Probiotics ist die erste Marke, die ein probiotisches Produkt für die Zielgruppe der Fruchtsaftkonsumenten entwickelt hat. Sie wurde im Jahr 2016 in einem Fachmagazin der Getränkeindustrie als Innovation des Jahres bezeichnet.



