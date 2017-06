Dow Jones - Wichtige Unterstützung erreicht

Henry Philippson,

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average® bewegte sich in den vergangenen beiden Tagen gemäß dem am Dienstagnachmittag skizzierten Prognosepfeil gen Süden und brachte den avisierten "Rücksetzer in den Unterstützungsbereich um 21.410/20 Punkte".

An diesem Unterstützungsbereich ist nun zunächst erst einmal wieder mit Gegenwehr der Bullen zu rechnen. So lange der zu erwartende Bullenkonter allerdings nicht signifikant über die 21.500 Punkte-Marke hinausgeht dominieren weiter die Risiken beziehungsweise Chancen für eine größere Abwärtskorrektur und einen deutlichen Bruch des nach wie vor intakten Aufwärtstrendkanals im Stundenchart. In dem Falle wären im Anschluss schnelle Anschlussverkäufe auf der Unterseite in den Bereich 21.250 Punkte denkbar.

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.05.2017- 21.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Wochenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones® Index HU8P1Y 37,90 17.200,00 5,08 30.06.2017 Dow Jones® Index HU8P2X 23,12 18.850,00 8,12 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2017; 12:22 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones® Index HU8CRS 23,37 24.000,00 8,20 30.06.2017 DowJones® Index HU8P6Q 7,25 22.200,00 26,28 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2017; 12:22 Uhr

