Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nicht nur der Confed Cup prägt die sportliche Agenda am kommenden Wochenende im ZDF: Mit Deutschlands wichtigstem Tennis-Turnier in Halle/Westfalen steht ein weiteres Highlight auf dem Programm.



"ZDF SPORTextra" überträgt am Samstag, 24. Juni 2017, von 13.15 bis zirka 15.25 Uhr das erste Halbfinale live. Am Sonntag, 25. Juni 2017, können sich die ZDF-Zuschauer von 13.05 bis 15.00 Uhr auf die Live-Übertragung des Finales aus dem 12 000 Zuschauer fassenden Centre Court des Gerry-Weber-Stadions freuen. Möglicherweise mit Tennis-Legende Roger Federer aus der Schweiz, der sich in Runde eins souverän gegen den Japaner Yuitchi Sugita durchgesetzt hat und im Achtelfinale gegen Mischa Zverev antreten muss. Moderator der Sendungen ist Rudi Cerne, die Spiele kommentiert Aris Donzelli.



Die mit 1,8 Millionen Euro dotierten Gerry Weber Open ziehen alljährlich zahlreiche ATP-Topspieler ins westfälische Halle. Das Rasenturnier wird gern zur Vorbereitung auf die im Juli folgenden All England Championships in Wimbledon genutzt. Zu den Stars des 25. Turnierjubiläums in diesem Jahr zählen neben dem achtfachen Sieger Roger Federer unter anderen Kei Nishikori aus Japan und der Franzose Lucas Pouille. Bereits ausgeschieden ist der an zwei gesetzte Österreicher Dominic Thiem. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Alexander Zverev, der mit einem starken Auftritt die ehemalige deutsche Nummer eins Philipp Kohlschreiber aus dem Turnier geworfen hat.



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121