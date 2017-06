Bei Maserati könnte der Levante in einem Jahr schon bis zu 45 Prozent des Absatzes ausmachen, was bis vor zwei Jahren noch völlig undenkbar war?, sagte Maserati-Chef Reid Bigland der Zeitschrift auto motor und sport. ?Porsche ist ein gutes Beispiel dafür - sie bauen heute mehrheitlich SUV, obwohl be ...

Den vollständigen Artikel lesen ...