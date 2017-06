IRW-PRESS: CANABO MEDICAL INC: Canabo eröffnet zweiten Klinikstandort in Nova Scotia und gibt Ernennung von Garry Stewart zum Chief Financial Officer bekannt

22. Juni 2017 - Vancouver, BC - Canabo Medical Inc. (TSXV:CMM) (OTCQB: CAMDF) (Canabo oder das Unternehmen) freut sich, die Eröffnung seines zweiten Klinikstandorts in Nova Scotia und damit seiner insgesamt 22. Klinik bzw. Partnerklinik in ganz Kanada bekannt zu geben. Die neue Versorgungseinrichtung in Wolfsville (Nova Scotia) ist nun offen für Patienten. Mit der zweiten Klinikeröffnung in der kanadischen Provinz Nova Scotia erweitert Canabo seine Präsenz auf nationaler Ebene.

Wie in der Meldung zu den aktuellen Entwicklungen im Unternehmen vom 5. Juni berichtet wurde, verzeichnet die Klinik einen Zuwachs an neuen Patienten in Rekordhöhe.

Dr. Neil Smith, Executive Chairman von Canabo Medical Inc., sagte: Wir möchten betonen, wie wir bereits in unserem Update vom 5. Juni erklärt haben, dass der Grund für den starken Rückgang unseres Aktienkurses im Mai nicht in den Fundamentaldaten zu suchen ist. Die operativen Grundlagen sind stark und das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort.

Canabo gibt heute außerdem die Ernennung von Herrn Garry Stewart zum Chief Financial Officer bekannt.

Herr Stewart ist ein Chartered Professional Accountant mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Herr Stewart CFO, Vice President Finance bei TAR Investment Ltd und war zuvor u.a. bei Datarite Ltd. und Atlantic Business Interiors Ltd. beschäftigt.

Herr Stewart tritt die Nachfolge von Herrn Rob Randall als Chief Financial Officer an. Herr Randall scheidet aus dem Unternehmen aus, um sich auf seine anderen CFO-Positionen zu konzentrieren, wird Herrn Stewart jedoch während der Übergangsphase unterstützen. John Philpott, President und CEO von Canabo, sagte dazu: Ich möchte Rob für sein Engagement für Canabo danken. Er war maßgeblich an der RTO-Transaktion beteiligt und spielte bei der Entwicklung des Unternehmens eine wichtige Rolle. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Über das Unternehmen

Canabo ist Inhaber und Betreiber von medizinischen Versorgungseinrichtungen auf Cannabinoidbasis (den sogenannten CMClinics), die zu den größten von Ärzten geführten Versorgungseinrichtungen für die überweisungspflichtige Behandlung mit medizinischem Cannabis in Kanada zählen. Das 2014 gegründete Unternehmen Canabo verfügt heute über 22 Kliniken in ganz Kanada; die Eröffnung mehrerer weiterer Standorte ist für 2017 geplant. Canabo betreibt überweisungspflichtige medizinische Versorgungseinrichtungen, in denen die Eignung von Patienten für eine verschreibungspflichtige Behandlung bewertet und die Cannabinoidtherapie von Patienten, die unter chronischen Schmerzen und stark beeinträchtigenden Erkrankungen leiden, überwacht wird. In den Versorgungseinrichtungen von Canabo sind Ärzte und qualifizierte Fachkräfte des Gesundheitswesens tätig, die speziell ausgebildet sind, um die Eignung von Patienten für eine Cannabinoidtherapie zu bewerten, Behandlungsschemata zu empfehlen und den Therapieerfolg zu überwachen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche die aktuellen Erwartungen von Canabo Medical Inc. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Canabo erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch, dass das Unternehmen das erforderliche Kapital aufbringen kann, die erfolgreiche und termingerechte Eröffnung von Kliniken, regulatorische Änderungen, Wettbewerb, Genehmigungen sowie andere geschäfts- und branchenspezifische Risiken.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung basieren außerdem auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln lediglich die Auffassungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und werden angeführt, um potenziellen Anlegern bessere Einblicke in die Geschäftstätigkeit von Canabo zu vermitteln; für andere Zwecke sind sie aber möglicherweise ungeeignet. Canabo ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die vom Unternehmen oder in dessen Namen von Zeit zu Zeit in schriftlicher oder mündlicher Form geäußert werden, zu aktualisieren - es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und sollten sich von einem professionellen Investmentberater beraten lassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Leser werden außerdem davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Für weitere Informationen: Ms. Bianca Müller Telefon: +1-902-334-1700 Email: media@cmclinic.ca www.canabocorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40143 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40143&tr=1

