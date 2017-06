Bad Marienberg - Swiss Life Global Solutions und Amundi nutzen die Plattform TEEPI (Tailored Electronic Exchange Platform) von CACEIS, so die CACEIS Bank S.A. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit haben sich zwei der bedeutendsten Asset Manager in Europa für die Vorteile des Online-Dienstes entschieden. CACEIS hat TEEPI im Dezember 2016 gestartet. Die Plattform dient dem Austausch von Dateien zur Erstellung von Reports im Rahmen von Solvency II, MiFID II und PRIIPs.

