Liebe Leser,

die Deutsche Post AG teilt mit: Das Vorstandsmitglied John Gilbert hat am 20. Juni 2017 über den Xetra-Handel insgesamt für 495.000 Euro Aktien des eigenen Unternehmens verkauft, zum Kurs von 33,00 Euro je Aktie. Solche Transaktionen von sogenannten "Insidern" sind in Deutschland meldepflichtig - wie hier geschehen. Üblicherweise gilt es als gutes Zeichen, wenn ein solcher Unternehmens-Insider massiv Aktien des eigenen Unternehmens kauft. Doch was, ist ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...