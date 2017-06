Aarau (ots) -

- Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen nimmt den

Vorschlag des Bundesrates zur Kenntnis, statt einer fixen Neuregelung

des Wasserzinsregimes ab 2020 eine Übergangslösung zu implementieren.



- «Auf den ersten Blick zielt der Vorschlag, das Wasserzinsmaximum in

den drei Jahren 2020-2022 temporär auf 80 Franken pro Kilowatt

Bruttoleistung zu reduzieren, in die richtige Richtung», sagt VSE-

Direktor Michael Frank. «Der Vorschlag bedeutet eine notwendige

Entlastung für die finanziell stark angeschlagene Wasserkraft. Er

löst aber keineswegs die Problematik der heutigen Wasserzinsregelung

und kann deshalb keine dauerhafte Lösung darstellen.» Der VSE wird

den Vorschlag des Bundesrates prüfen und im Rahmen der Vernehmlassung

dazu ausführlich Stellung nehmen.



- Aus Sicht des VSE bietet die vorgeschlagene Übergangslösung die

Chance, das ab 2023 geltende neue Wasserzinsregime innerhalb eines

Gesamtpakets zu regeln - unter Einbezug von Marktdesign, der

Antworten auf die Schlüsselfragen zur Versorgungssicherheit sowie der

Berücksichtigung der ökonomischen Realitäten, damit alle Beteiligten

im Sinne einer fairen Lastenverteilung zur Stützung der Wasserkraft

beitragen. Insbesondere wertet der VSE positiv, dass ab 2023 die

dringend notwendige Flexibilisierung der Wasserzinsen integrierter

Bestandteil der Vorlage sein soll.



Langfristig: Flexibilisierung statt fixes Wasserzinsmaximum



Das Konzept des Wasserzinsmaximums stammt aus dem Jahr 1916. Es

ist überholt und wird weder den heutigen Preisen am Markt noch der

Liberalisierung gerecht. Es ist seit langem entkoppelt von der

Teuerung und von den ökonomischen Realitäten. Um diese grundsätzliche

Problematik des Wasserzinses zu lösen, braucht es eine weitergehende

Neuregelung.



Nach wie vor betrachtet der VSE die Flexibilisierung des

Wasserzinses als geeignete Form einer sowohl für die Betreiber als

auch für die Gemeinwesen ausgewogenen, fairen und zukunftsfähigen

Neuregelung. Die Flexibilisierung ermöglicht es, mit einem fixen

Sockel die Nutzung der Ressource Wasser und mit dem variablen Teil

den ökonomischen Wert des Wassers abzubilden und abzugelten.



Langfristig braucht es ein partnerschaftliches Modell, welches die

Wettbewerbsnachteile der Schweizer Wasserkraft beseitigt. Dies ist

wichtig, damit die Wasserkraft als regionaler Wirtschaftsmotor und

Rückgrat der Schweizer Energieversorgung auch in Zukunft die tragende

Rolle einnehmen kann, die sie bei der Umsetzung der Energiestrategie

2050 hat.



