Die Metro steht kurz vor der Aufspaltung, doch Media-Markt-Gründer Kellerhals hat etwas dagegen. Obwohl seine Klagen gegen eine Eintragung der Aufspaltung nun keinen Erfolg hatten, bleibt die Unsicherheit erhalten.

Der Handelsriese Metro hat sich im juristischen Ringen um seine Aufspaltung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf nicht auf ganzer Linie durchgesetzt. Das Gericht entschied am Donnerstag, dass ein Großteil der von Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals gegen die Aufspaltung erhobenen Klagen einer Eintragung ins Handelsregister nicht entgegen stehe. Für mehrere sogenannte Feststellungsklagen gelte dies aber nicht.

Ein Metro-Anwalt sagte, der Konzern habe 95 Prozent der Ernte nach Hause gefahren. Er sei sich "ziemlich sicher", dass eine Eintragung nun im vorgesehenen Zeitplan erfolgen könne.

Im März 2016 hatte die Metro angekündigt, dass sie sich aufspalten will - in einen Lebensmittelhändler mit der Supermarktkette Real und dem Großhandelsgeschäft unter der Marke Metro und in einen Elektronikhändler ...

