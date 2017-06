Liebe Trader,

Der Johnson & Johnson Konzern ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten, mit zahlreichen im üblichen Haushalt zu findenden Markenprodukten. Die stetige Nachfrage trieb zuletzt auch die Kursnotierungen deutlich voran, langfristig besteht nämlich ein ungebrochener Aufwärtstrend. Dabei reichten die jüngsten Hochs bis auf ein Kursniveau von 135,11 US-Dollar aufwärts, und ein Ende scheint nicht in Sicht zu kommen. Des bietet entschlossenen Anlegern noch die Möglichkeit an einem weiteren Kursschub in der Aktie von Johnson & Johnson zu partizipieren und hierbei eine schöne Rendite abzuräumen - denn charttechnisch sind die nächsten Ziele nämlich schon identifiziert.

Long-Chance:

Selbst das im Tageschartverlauf etablierte Break-Away-Gap um 125,00 US-Dollar impliziert noch eine fortgesetzte Trendbewegung zur Oberseite, rechnerische Kursziele befinden sich um 140,00 US-Dollar - Bei entsprechender Kursstärke könnte es darüber sogar noch in den Bereich von 146,00 US-Dollar weiter rauf gehen und macht ein Long-Investment allemal attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich zunächst aber noch im Bereich von 131,40 US-Dollar aufhalten, ein Rückfall unter die Horizontalunterstützung um 129,00 US-Dollar und den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis führt hingegen zu einem größeren Verkaufssignal an die Zwischentiefs aus April dieses Jahres bei 120,95 US-Dollar wieder abwärts. .

Einstieg per Market-Buy-Order: 143,91 US-Dollar

Kursziel: 140,00 / 146,00 US-Dollar

Stopp: < 131,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 12,51 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

