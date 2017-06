FMW-Redaktion

Der aus den Finanz-Medien bekannte Robert Halver (Baader Bank) ist nicht gerade als Pessimist verschrien, im Gegenteil, eher ein Dauerbulle. Nun ist es interessant, dass eben dieser Dauer-Bulle Halver eine extrem negative Sicht hat auf die US-Wirtschaft, speziell auf den US-Arbeitsmarkt. Auch das Kreditwachstum macht ihm Sorgen in den USA, in China ebenso, in Europa sowieso. Aber, so Halver, das sei genau der Grund warum das Beruhigungsmittel Valium, also die Geldflutung der Notenbanken, nicht so schnell vorbei gehe.

Hat er damit recht? Nein, sagen einige. Und dazu gehören so klitzekleine Unternehmen wie Blackrock (größter Vermögensverwalter der Welt) sowie PIMCO, die zusammen über 6,5 Billionen Dollar verwalten. So meint etwa der Chef-Anlagestratege von Blackrock, Rick Rieder, dass die Märkte viel zu sehr fokussiert seien auf das 2%-Inflationsziel der Fed. Das Mandat der Fed gehen über eine reine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...