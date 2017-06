DE0009769869

"Mr. Aktie", Henning Gebhardt, will nach seinem Wechsel von Deutsche AM zu Berenberg ein Pendant zu seinem beliebten Ex-Fonds aufbauen. Für Anleger eine gute Nachricht, denn der DWS Aktien Strategie Deutschland nimmt keine neuen Gelder mehr an.Wie die Hamburger Privatbank Berenberg mitteilt, wird Aktienmarktexperte Henning Gebhardt einen neuen Flaggschifffonds starten. Die Anlagestrategie soll dabei stark an die seines Erfolgsfonds DWS Aktien Strategie Deutschland (ISIN:) angelehnt sein. Gebhardt verwaltete den Fonds bis zu seinem Wechsel zu Berenberg 16 Jahre lang und kann somit an seinen hervorragenden Track Record anknüpfen.

