FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelsriese Metro ist im juristischen Streit um die geplante Aufspaltung in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhandel zwar einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies am Donnerstag nach einer mündlichen Verhandlung die Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen von Aktionären ab. Über die ebenfalls anhängigen Feststellungsklagen entschieden die Richter jedoch nicht, wie Gerichtssprecher Andreas Vitek sagte. Diese seien nicht Gegenstand eines Freigabeverfahrens.

Damit kann Metro zwar jetzt den Antrag stellen, den Beschluss über die Aufspaltung des Konzerns im Handelsregister einzutragen. Der Erfolg dieses Antrags hängt jedoch davon ab, ob die dortigen Richter bei den Feststellungsklagen der heutigen OLG-Entscheidung folgen.

Metro möchte den Lebensmittelgroß- und einzelhandel (Metro Cash & Carry sowie Real) vom bisherigen Konzern abspalten und eigenständig an die Börse bringen. Den entsprechenden Hauptversammlungsbeschluss vom Februar wollten mehrere Aktionäre zu Fall bringen, darunter auch Media-Saturn-Anteilseigner Erich Kellerhals.

June 22, 2017 08:47 ET (12:47 GMT)

